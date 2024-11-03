Народный праздник 3 ноября известен под названиями Анна Холодная, Илларионов день.

Наши предки 3 ноября занимались рукоделием и сбором ягод. Этот день считается опасным для путешествий. Узнайте, какой 3 ноября праздник отмечают украинцы, что запрещено делать и какие люди рождаются сегодня.

Какой сегодня праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечаются несколько воинских праздников - День инженерных войск в Украине и День ракетных войск и артиллерии. Стоит поздравить защитников из соответствующих видов войск. Также в эту дату празднуем День работника социальной сферы.

Народный праздник 3 ноября - день Анны

Православная церковь Украины по новому стилю чтит Анну Всеволодовну, дочь киевского князя Всеволода Ярославовича. По старому календарю сегодня чествуют отшельника Илариона Великого. Раннее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 3 ноября отмечают христиане.

Видео дня

Этот день издавна считается несчастливым для поездок и далеких путешествий. Такое верование связано с тем, что дороги в начале ноября размывались дождями. Наши предки боялись загрузнуть в грязи, поэтому никуда не выезжали.

Женщины в праздник сегодня собирали поздние ягоды, после чего засушивали на зиму или готовили консервацию. Для крепкого здоровья нужно съесть горсть свежих ягод.

Также 3 ноября женщины пекли хлеб из муки нового урожая. По приметам, если девушка сегодня угостит близких домашней выпечкой, то будет счастливой целый год.

Сегодняшний день удачен для рукоделия - ткачества, прядения, вышивания. Изделия получатся аккуратными и долговечными.

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Кто родился 3 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак зодиака Скорпион. Именинники этого дня упрямые, консервативные, трудолюбивые. Для них очень важно признание общества. Рожденные 3 ноября люди готовы работать до изнеможения, если работа для них интересна, но в остальных делах проявляют лень.

Что нельзя делать 3 ноября

Очень неудачный день для далеких поездок и путешествий. Повышается риск несчастного случая в дороге.

Не стоит жаловаться на несправедливость и тяжелую судьбу, иначе станет ещё хуже.

Супругам строго запрещено в праздник 3 ноября ссориться, спорить даже по пустякам, вспоминать старые обиды. Всё это приведет к ухудшению отношений.

Ничего не поднимайте с земли.

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