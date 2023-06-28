Православная церковь 29 июня чтит двух святых по имени Тихон - святителя Тихона Амафунтского из Кипра и преподобного Тихона Луховского из Литвы. Наши предки считали, что в праздник 29 июня затихают все певчие птицы. Продолжают петь только соловьи и кукушки. В этот период птицы воспитывают птенцов и им становится не до пения.
С Тихонового дня прекращали посев зерновых культур, поскольку для них уже слишком поздно. Если посеять пшеницу или овес сейчас, то во время созревания она замерзнет от осенних заморозков.
В народный праздник 29 июня продолжали ухаживать за огородом - пасынковали и подвязывали овощи, окучивали картошку, обрезали сухие и больные ветки. Родственники помогали друг другу на огородах.
В этот народный праздник в украинских селах устраивали толоку. Односельчане помогали друг другу на огородах и в саду бесплатно. Владелец участка после работы угощал всех обедом и домашним алкоголем.
День Тихона считается очень удачным для творчества и рукоделия. Молодые девушки в этот день шили рушник на свою будущую свадьбу. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать. Если девушка не успевала или не умела, то ей помогали родственники, чтобы избежать позора.
Рожденные 29 июня люди очень упорные и целеустремленные. У них очень бурная фантазия. Они часто надумывают себе то, чего на самом деле нет, и бывают излишне ревнивыми и обидчивыми. Эти люди с большой ответственностью подходят к любому занятию. В своей сфере деятельности они настоящие профессионалы.
Что нельзя делать 29 июня
В этот народный праздник нельзя лениться, спать до обеда, откладывать работу. Святой Тихон может наказать бездельников.
Готовить блюда из муки в этот день - к денежным проблемам.
Неудачный день для любовных дел. Не рекомендуется назначать на эту дату свадьбу, венчание, сватание и знакомство с родителями второй половинки, а также ходить на свидания.
Не стоит в этот день вспоминать старые ссоры, таить обиды и мстить обидчикам. Это не принесет вам успокоения, но навредит душе.
Приметы погоды 29 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если не слышно кузнечиков и цикад, то скоро наступит ненастье.
- Ранним утром появилась роса - к ясной погоде.
- Ночью отчетливо видно млечный путь - к солнечной и жаркой погоде.
- Если в Тихонов день пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.
- Папоротник свернул листья - к сильной жаре.
- Если после дождя 29 июня появилась радуга, то погода скоро улучшится.
- На калине ягоды уже красные - к поздней осени.
- Одуванчик днем закрыл цветы - к скорому дождю.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.