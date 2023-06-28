Народный праздник 29 июня известен под названиями Тихонов день, Тихон Тихий, Тихон Утешитель.

Православная церковь 29 июня чтит двух святых по имени Тихон - святителя Тихона Амафунтского из Кипра и преподобного Тихона Луховского из Литвы. Наши предки считали, что в праздник 29 июня затихают все певчие птицы. Продолжают петь только соловьи и кукушки. В этот период птицы воспитывают птенцов и им становится не до пения.

С Тихонового дня прекращали посев зерновых культур, поскольку для них уже слишком поздно. Если посеять пшеницу или овес сейчас, то во время созревания она замерзнет от осенних заморозков.

В народный праздник 29 июня продолжали ухаживать за огородом - пасынковали и подвязывали овощи, окучивали картошку, обрезали сухие и больные ветки. Родственники помогали друг другу на огородах.

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В этот народный праздник в украинских селах устраивали толоку. Односельчане помогали друг другу на огородах и в саду бесплатно. Владелец участка после работы угощал всех обедом и домашним алкоголем.

День Тихона считается очень удачным для творчества и рукоделия. Молодые девушки в этот день шили рушник на свою будущую свадьбу. В давние времена считалось, что каждая украинка должна уметь вышивать. Если девушка не успевала или не умела, то ей помогали родственники, чтобы избежать позора.

Рожденные 29 июня люди очень упорные и целеустремленные. У них очень бурная фантазия. Они часто надумывают себе то, чего на самом деле нет, и бывают излишне ревнивыми и обидчивыми. Эти люди с большой ответственностью подходят к любому занятию. В своей сфере деятельности они настоящие профессионалы.

Что нельзя делать 29 июня

В этот народный праздник нельзя лениться, спать до обеда, откладывать работу. Святой Тихон может наказать бездельников.

Готовить блюда из муки в этот день - к денежным проблемам.

Неудачный день для любовных дел. Не рекомендуется назначать на эту дату свадьбу, венчание, сватание и знакомство с родителями второй половинки, а также ходить на свидания.

Не стоит в этот день вспоминать старые ссоры, таить обиды и мстить обидчикам. Это не принесет вам успокоения, но навредит душе.

Приметы погоды 29 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если не слышно кузнечиков и цикад, то скоро наступит ненастье.

Ранним утром появилась роса - к ясной погоде.

Ночью отчетливо видно млечный путь - к солнечной и жаркой погоде.

Если в Тихонов день пошел дождь, то и первая неделя июля будет дождливой.

Папоротник свернул листья - к сильной жаре.

Если после дождя 29 июня появилась радуга, то погода скоро улучшится.

На калине ягоды уже красные - к поздней осени.

Одуванчик днем закрыл цветы - к скорому дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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