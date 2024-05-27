Какой церковный праздник отмечают 28 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

28 мая по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Никиту исповедника. В народе день прозвали Никита Гусятник. О традициях и приметах 28 мая и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

28 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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28 мая по новому календарному стилю (10 июня - по старому) - день памяти преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

Никита жил в Греции, в VIII веке. Он с юности решил посвятить жизнь Господу. В писаниях сказано, что Никита отличался особым милосердием, никогда не отказывал в помощи, постоянно помогал сиротам, вдовам, бедным людям и странникам.

В 762 году он стал епископом Халкидонским и занимал этот пост почти полвека. Когда император Лев Армянин начал гонения на христиан, то епископ Халкидонский выступил против правителя и иконоборческой ереси. За что был осужден, а затем оказался в ссылке. Там он и умер. Возле могилы святого не раз происходили чудесные исцеления, но где сейчас находятся мощи - неизвестно.

Церковный праздник 28 мая по старому стилю

28 мая по старому календарному стилю вспоминают преподобного Пахомия Великого.

О чем говорят приметы на 28 мая

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:

день выдался тихий и безветренный - будет хороший урожай;

гуси чистят перышки - к затяжному ненастью;

муравьев много появилось - будет стоять солнечная и теплая погода.

В народном календаре 28 мая - праздник Никита Гусятник, в народе считается, что преподобный Никита оберегает гусей и гусят. Второе название дня - Полудница: согласно поверьям сегодня всем управляют добрые и злые духи в образе обычных женщин со сковородками. Например, добрые полудницы сковородкой прикрывают пшеницу на поле от палящего солнца, злые наоборот - располагают сковороду так, чтобы солнце сожгло урожай.

Что нельзя делать 28 мая

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ругани, жадности, зависти, сплетен, сквернословия.

Народные приметы запрещают в этот день ругать детей - мир и покой покинут такой дом. Незамужним девушкам на советуют выходить в полдень на улицу - иначе не выйдут замуж, а мужчинам - работать в поле или на огороде, иначе могут лишиться силы.

Что можно делать 28 мая

Никиту Халкидонского считают покровителем бедных людей. К святому обращаются с молитвами сироты, незаслужено обиженные люди, просят помочь в семейных делах, в реализации задуманного и найти хорошую работу, молятся об исцелении от болезней.

В народе святого просят уберечь домашнюю птицу - уток, гусей и маленьких птенцов. Народные приметы в этот день советуют повесить над входной дверью веточку полыни - чтобы защищить дом от полудниц и другой нечисти.

28 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Игнатий, Елена, Василий, Макар, Никита, Захар, Петр, Ираклий, Николай, Дмитрий, а также Пахом.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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