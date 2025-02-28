Именины сегодня у Василия, Киры, Марины и других.

День ангела сегодня, в последний день зимы, празднуют многие женщины и мужчины. Не забудьте поздравить людей, имена которых есть в списках ниже. Им можно отправить красочную открытку от УНИАН.

У кого именины сегодня - новый церковный календарь

Арсений - замкнутые, неуверенные в себе мужчины. Они великодушны и, хотя их легко обидеть, очень отходчивы.

Василий - эти мужчины знают себе цену, уверенные, доброжелательные и жизнерадостные. Из них получаются верные и бескорыстные друзья.

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Кира - упорные, сильные и волевые женщины. Однако им также свойственно добродушие, сочувствие и мягкость.

Нестор - пришло к нам из Древней Греции, значение имени "вернувшись домой". Упрямые мужчины, от природы заводилы и лидеры. Они прямолинейные и не злые.

Марина - женщина с этим именем умная, яркая и раскованная, имеет чувство собственного достоинства.

Николай - энергичный и горделивый мужчина с широким кругозором. Он консервативен, имеет мощный аналитический ум.

Симон - с детства спокойный и благодушный человек, который любит учиться новому. Представители этого имени искусные манипуляторы, открытые и юморные.

Кого поздравляем с Днем ангела по старому стилю

Также именины в последний день зимы отмечают люди из списка ниже.

Иван - бесстрашный, вспыльчивый, но нерешительный мужчина. Он также ответственный, рассудительный и справедливый.

Михаил - любознательный и подвижный мужчина. У него добродушный характер, хорошее чувство юмора и артистичность.

Николай - искренние, честные и бескорыстные мужчины с аналитическим складом ума. Он резко реагирует на ложь и несправедливость, если с ними сталкивается.

Алексей - эти мужчины очень ценят дружбу, старательны, но инициативу проявляют только если занимаются интересным для них делом.

Павел - уравновешенный, спокойный и отзывчивый мужчина. Он также общительный, надежный и добрый.

Петр - приятные, темпераментные и не жадные мужчины. Они неплохие организаторы, но тщеславные и гордые.

Семен - добрый, трудолюбивый и незлобивый человек с развитой интуицией.

София - с детства они активны, стремятся к новым впечатлениям и знаниям. У этих женщин богатый внутренний мир и со временем они учатся, что не всем можно открываться.

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