Православная церковь 26 июня чтит память священномученицы Акулины Старшей. Праздник 26 июня получил название Акилина-гречишница, поскольку святую считали покровительницей урожая гречихи, поэтому ей молились о хорошем урожае.
По давним приметам в Акулинин день на землю спускаются комары, оводы и шмели, и становятся особенно агрессивными. Насекомые очень досаждают людям и домашнему скоту. Слепни с этого дня яростно кусают мух и лошадей, и те вынуждены отмахиваться хвостами. Чтобы защитить скотину от кровососов, её выгоняли на выпас ранним утром.
Собранное в Акулинин день молоко считалось ядовитым и опасным для здоровья. Наши предки в народный праздник 26 июня коров не доили, а оставляли молоко телятам.
В Киевской Руси в этот народный праздник устраивали день каш. Считается, что для крепкого здоровья нужно в этот день сварить большой казан каши для всей семьи. Пробовать кашу начинает самый старший член семьи.
Рожденные 26 июня люди очень импульсивные и часто действуют на эмоциях. Они быстро выплескивают негатив и в остальное время пребывают в позитивном настроении. Имеют сильное чувство справедливости, отстаивают права слабых и угнетенных. Эти люди очень щедрые и склонны к самопожертвованию.
Что нельзя делать 26 июня
В этот день нельзя пить домашнее свежее молоко, а также не стоит доить коров.
Нельзя выпасать животных днем и вечером, иначе их замучат насекомые.
День Акилины считается очень неудачным для любых работ на огороде, особенно посева поздних овощей и зелени. Посаженные сегодня растения не дадут урожая. Также сегодня нельзя обрезать крону деревьев и ветки кустов.
26 июня не считается грехом отдохнуть и съездить в путешествие, а вот тяжело работать в эту дату не надо.
Нельзя в этот день ругать себя, вспоминать о себе плохое и жаловаться на свою жизнь, иначе все станет еще хуже.
Приметы погоды 26 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Мошки летают большими стаями - к хорошей погоде.
- Ветер дует порывами - к тихой и прохладной погоде.
- Радуга на небе появилась - остаток июня будет сухим.
- Если целый день пасмурно, то до конца июня так же будет.
- Солнце во время восхода скрыто в тумане - к жаре и духоте.
- Паук сидит по центру паутины - к сухой погоде.
- Если пчелы летают над растениями с раннего утра, то день будет погожим.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.