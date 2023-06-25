Народный праздник 26 июня известен под названиями Акулинин день, Акулина-гречишница

Православная церковь 26 июня чтит память священномученицы Акулины Старшей. Праздник 26 июня получил название Акилина-гречишница, поскольку святую считали покровительницей урожая гречихи, поэтому ей молились о хорошем урожае.

По давним приметам в Акулинин день на землю спускаются комары, оводы и шмели, и становятся особенно агрессивными. Насекомые очень досаждают людям и домашнему скоту. Слепни с этого дня яростно кусают мух и лошадей, и те вынуждены отмахиваться хвостами. Чтобы защитить скотину от кровососов, её выгоняли на выпас ранним утром.

Собранное в Акулинин день молоко считалось ядовитым и опасным для здоровья. Наши предки в народный праздник 26 июня коров не доили, а оставляли молоко телятам.

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В Киевской Руси в этот народный праздник устраивали день каш. Считается, что для крепкого здоровья нужно в этот день сварить большой казан каши для всей семьи. Пробовать кашу начинает самый старший член семьи.

Рожденные 26 июня люди очень импульсивные и часто действуют на эмоциях. Они быстро выплескивают негатив и в остальное время пребывают в позитивном настроении. Имеют сильное чувство справедливости, отстаивают права слабых и угнетенных. Эти люди очень щедрые и склонны к самопожертвованию.

Что нельзя делать 26 июня

В этот день нельзя пить домашнее свежее молоко, а также не стоит доить коров.

Нельзя выпасать животных днем и вечером, иначе их замучат насекомые.

День Акилины считается очень неудачным для любых работ на огороде, особенно посева поздних овощей и зелени. Посаженные сегодня растения не дадут урожая. Также сегодня нельзя обрезать крону деревьев и ветки кустов.

26 июня не считается грехом отдохнуть и съездить в путешествие, а вот тяжело работать в эту дату не надо.

Нельзя в этот день ругать себя, вспоминать о себе плохое и жаловаться на свою жизнь, иначе все станет еще хуже.

Приметы погоды 26 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Мошки летают большими стаями - к хорошей погоде.

Ветер дует порывами - к тихой и прохладной погоде.

Радуга на небе появилась - остаток июня будет сухим.

Если целый день пасмурно, то до конца июня так же будет.

Солнце во время восхода скрыто в тумане - к жаре и духоте.

Паук сидит по центру паутины - к сухой погоде.

Если пчелы летают над растениями с раннего утра, то день будет погожим.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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