Среди именинников Денис, Павел, Владимир и другие.

День ангела - это православный праздник, который раньше совпадал с датой крещения, но в современной традиции объединился с именинами. По случаю этого праздника стоит помолиться за себя и отправить близким открытку.

Именины согласно новому календарю

Денис - носитель этого имени очень чувственный, часто прислушивается к эмоциям. Он легко обижается и идет на конфликты.

Иван - этот мужчина нерешительный, независимый и хитрый. Может быть упрямым, когда это касается его интересов.

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Николай (также по старому стилю) - мужчины с этим именем противоречивы, жестко реагируют на ложь, искренние, бескорыстные и честные.

Павел - эти люди скромные, спокойные, пассивные и замкнутые. В то же время они умны и общительны.

Тимофей - представители этого имени доброжелательны, коммуникабельны и стараются со всеми иметь хорошие отношения.

Ксения - имеет древнегреческое происхождение. Значение имени "гостеприимная". Эти женщины чувствительны, эмоциональны и целеустремленны.

День ангела - старый календарь

Именины сегодня имеют право отметить еще множество мужчин.

Виталий - носители этого имени самоуверенны, любят женщин, жизнерадостны и доверчивы. Они остроумны и щедры.

Владимир - эти мужчины оптимистичны, обладают развитой интуицией и стараются производить хорошее впечатление на людей.

Вольдемар - мужчина с этим именем создает проблемы на пустом месте, доверяет только собственному опыту и ни к кому не прислушивается.

Иосиф - это упрямые, терпеливые, эмоциональные люди, которые глубоко анализируют ситуации, чтобы принимать решения.

Михаил - носители этого имени добродушны и никогда не дают себя в обиду. Их острые углы сглаживает хорошее чувство юмора.

Степан - эти мужчины преданные, хладнокровные и не умеют хитрить. С людьми держат дистанцию.

Теодор - мужчины с этим именем дисциплинированные перфекционисты. Они ревнивы и нетерпеливы.

Федор - скрупулезный, ответственный человек с которым приятно общаться.

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