Народный праздник 24 марта известен под названиями Канун Благовещения, Антип-зубник.

Православная церковь Украины 24 марта по новому стилю чтит память святого Артемия Солунского и Захария Киево-Печерского. Также в этот день отмечают канун Благовещения. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают священномученика Антипа и патриарха Иерусалимского Софрония.

Наши предки в этот народный праздник ждали возвращения перелетных птиц - ласточек, аистов, кукушек, зябликов, жаворонков. Очень счастливой приметой считалось, если птицы начали гнездиться возле дома. Садоводы наполняли и развешивали кормушки в саду, чтобы пернатые чаще охотились на вредителей деревьев.

В праздник 24 марта украинцы готовились встречать Благовещение. К этой дате обязательно убирались дома, стирали постельное белье и шторы, мыли окна, вытирали все поверхности. Встречать праздник в неубранном доме считалось признаком нерадивых хозяев. В само Благовещение, по церковным верованиям, нельзя работать, поэтому всю работу по дому старались сделать накануне.

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В этот день крестьяне разводили большой костер во дворе, в котором сжигали набивку из матрасов и подушек, старую обувь и сломанную деревянную мебель. Таким образом надеялись очистить жилье от негативной энергии.

В народный праздник 24 марта приступали к посевам рассады, посадке цветов и плодовых деревьев. Всё посаженное сегодня даст хороший урожай.

24 марта - очень удачная дата для лечения зубной боли и любых стоматологических процедур, а также в целом для лечения всех недугов.

24 марта - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру активные, свободолюбивые и независимые. Они постоянно находятся в движении и стараются найти себе занятие. Быстро принимают решения и не любят раздумывать. Имеют много талантов, но редко преуспевают в чем-то одном. Рожденные 24 марта очень вдохновляют окружающих.

Что нельзя делать 24 марта

Нельзя одалживать свои вещи и деньги другим людям.

Не стоит ничего брать бесплатно, иначе вместе с вещью заберете на себя проблемы человека.

Если в хозяйстве родились ягнята, телята или козлята, то малыша нельзя показывать посторонним, чтобы не сглазили.

Долго спать 24 марта - к проблемам с памятью.

Приметы погоды 24 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Туман предвещает богатый урожай льна в этом году.

Снег полностью растаял - к теплому апрелю.

Если муравьи строят высокие муравейники, то лето будет холодным и коротким.

Появилось много мышей - к неурожайному году.

Лошади громко фыркают - к дождю.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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