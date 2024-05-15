Православная церковь Украины 16 мая по новому стилю чтит память преподобного Феодора Освященного и епископа Александра Иерусалимского. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучеников Тимофея и Мавру.
В народный праздник 16 мая наши предки собирали сезонные травы, целебные цветы и раннюю зелень. Особенно ценным источником витаминов в середине мая была крапива. Из неё в этот день готовили зеленый борщ или суп с крапивой, поскольку для традиционного борща заканчивалась капуста.
Селяне в этот народный праздник занимались посевами овощей и пересадкой рассады, прежде всего - капусты и зелени. По примете, все посаженные сегодня растения зеленого цвета дадут отменный урожай.
Владельцы скота выгоняли животных пастись на поле. Верили, что молодая майская трава особенно полезна для пищеварения зверей. У коров и коз собирали первое в новом году молоко и готовили на нем молочную кашу.
Праздник 16 мая считается удачным для путешествий и поездок, но неудачным для свадьбы и ремонта дома.
16 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру образованные, эрудированные и сообразительные. Они ответственные и честные, но иногда бывают нетактичными. Имеют реалистичный взгляд на мир и не ждут подарков от судьбы.
Что нельзя делать 16 мая
Нельзя бездельничать, увиливать от работы, откладывать дела, иначе во всех начинаниях будут неудачными.
Нельзя желать другим людям бед и несчастья, мстить и злословить, иначе ваши пожелания могут вернуться бумерангом.
Как супруги проведут этот день, так пройдет год, поэтому ссориться и вспоминать старые обиды мужу и жене не стоит.
Неудачный день для строительства и ремонта, кроме срочных случаев.
Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем, а по возможности лучше вообще отказаться от спиртного.
Приметы погоды 16 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Гром прогремел - к большому урожаю зерновых культур.
- Если рябина и калина обильно цветут, то овёс уродится.
- Соловьи запели - к раннему лету.
- Если утром на траве много росы, то огурцы уродятся.
- Появились мухи и комары - заморозков больше не будет.
- Если день холодный, то еще на протяжении недели будет холодно.
- Пошел дождь - к урожаю грибов осенью.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.