Народный праздник 16 мая известен под названиями Фёдор Житник, Мавра рассадница, Мавра молочница.

Православная церковь Украины 16 мая по новому стилю чтит память преподобного Феодора Освященного и епископа Александра Иерусалимского. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучеников Тимофея и Мавру.

В народный праздник 16 мая наши предки собирали сезонные травы, целебные цветы и раннюю зелень. Особенно ценным источником витаминов в середине мая была крапива. Из неё в этот день готовили зеленый борщ или суп с крапивой, поскольку для традиционного борща заканчивалась капуста.

Селяне в этот народный праздник занимались посевами овощей и пересадкой рассады, прежде всего - капусты и зелени. По примете, все посаженные сегодня растения зеленого цвета дадут отменный урожай.

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Владельцы скота выгоняли животных пастись на поле. Верили, что молодая майская трава особенно полезна для пищеварения зверей. У коров и коз собирали первое в новом году молоко и готовили на нем молочную кашу.

Праздник 16 мая считается удачным для путешествий и поездок, но неудачным для свадьбы и ремонта дома.

16 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру образованные, эрудированные и сообразительные. Они ответственные и честные, но иногда бывают нетактичными. Имеют реалистичный взгляд на мир и не ждут подарков от судьбы.

Что нельзя делать 16 мая

Нельзя бездельничать, увиливать от работы, откладывать дела, иначе во всех начинаниях будут неудачными.

Нельзя желать другим людям бед и несчастья, мстить и злословить, иначе ваши пожелания могут вернуться бумерангом.

Как супруги проведут этот день, так пройдет год, поэтому ссориться и вспоминать старые обиды мужу и жене не стоит.

Неудачный день для строительства и ремонта, кроме срочных случаев.

Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем, а по возможности лучше вообще отказаться от спиртного.

Приметы погоды 16 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Гром прогремел - к большому урожаю зерновых культур.

Если рябина и калина обильно цветут, то овёс уродится.

Соловьи запели - к раннему лету.

Если утром на траве много росы, то огурцы уродятся.

Появились мухи и комары - заморозков больше не будет.

Если день холодный, то еще на протяжении недели будет холодно.

Пошел дождь - к урожаю грибов осенью.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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