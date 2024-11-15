Народный праздник 15 ноября известен под названиями Гурьев день, Гурий Морозный, Акиндин и Пигасий.

Наши предки 15 ноября занимались здоровьем, ухаживали за лошадьми и готовились к посту. Мы рассказали, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что можно и что строго запрещено делать.

Что отмечают 15 ноября - праздник в Украине

По новому стилю христиане чтят мучеников Гурия, Самона и Авива, Дмитрия, а также преподобного Паисия Величковского. По старому календарю чествуют мучеников Пигасия и Акиндина. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 15 ноября отмечают христиане.

По новому церковному календарю сегодня начинается Рождественский пост. Он будет длится 40 дней. Во время всего поста запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, а в отдельные дни - вино и горячую пищу с маслом. Не поститься могут дети, люди с хроническими заболеваниями и воины на фронте. Также в пост желательно воздерживаться от ругани, конфликтов, вредных привычек.

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Верующие сегодня могут читать молитвы о здоровье, особенно об избавлении от зубной боли. Этот день считается удачным для посещения стоматолога и операций на зубах.

Наши предки в праздник сегодня занимались подготовкой к зиме. Часто к 15 ноября выпадал снег, и крестьяне пересаживались с телег на сани. В Гурьев день заботились о здоровье лошадей. Животных причесывали и вкусно кормили, а также меняли подковы.

Кто родился 15 ноября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня отважные, эмоциональные, нахальные. Любят новые впечатления и интересные знакомства. Им трудно выдерживать однообразный быт. Сегодняшние именинники способны на нестандартные поступки и не боятся быть новаторами.

Что нельзя делать 15 ноября

С началом поста нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Если вам сложно сразу перейти на постное питание, то попробуйте сначала отказаться от чего-то одного.

Нельзя сегодня переедать и злоупотреблять алкоголем - будут проблемы с желудком.

Скупиться, жадничать, отказывать в помощи другим людям не стоит - такое поведение вернется вам бумерангом.

В праздник 15 ноября нельзя жаловаться на свою судьбу, иначе будет ещё больше проблем.

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