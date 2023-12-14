Народный праздник 15 декабря известен под названиями Стефанов день, День Аввакума.

Православная церковь Украины 15 декабря по новому стилю чтит память священномученика Елевфремия, святого Стефана из Каппадокии, преподобного Павла Латрийского, а также отмечает Собор Крымских святых. По старому стилю 15 декабря чтили малого пророка Аввакума.

Наши предки в этот день опасались нечисти и злых сил. Верили, что в ночь с 15 на 16 декабря опасно выходить на улицу из-за разгула духов-лихорадок. Также эту дату связывали с детскими заболеваниями и простудами. По приметам, чтобы ребенок крепко спал по ночам, его в этот народный праздник нужно перед сном одеть в новую неношенную одежду.

В праздник 15 декабря люди старались не выходить из дома без большой надобности. Мужчины чистили печь и утепляли дом, кололи дрова, разделывали свиней и домашнюю птицу (но не ели, поскольку продолжался Рождественский пост). Девушки собирались на посиделки и вместе занимались рукоделием.

Видео дня

Народный праздник 15 декабря издавна считается удачным для любого обучения и учебы. Все выученное надолго запомнится. Раньше в середине декабря родители отправляли детей на учебу в школу или бурсу.

15 декабря - знак Зодиака

Рожденные 15 декабря люди по знаку Зодиака - Стрельцы. Именинники этого дня по характеру энергичные и активные. Никогда не сидят на месте и постоянно к чему-то стремятся. Они способны достичь успеха в любом дела, но этот успех им трудно удержать. У рожденных 15 декабря людей много знакомых, но мало крепких людей.

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Рождественский пост.

Не стоит жаловаться на свою жизнь и проблемы 15 декабря, иначе ситуация станет ещё хуже.

Не рекомендуется ходить в гости 15 апреля.

Приметы погоды 15 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много снега в этот день - к богатому урожаю зерновых в следующий год.

Куры не хотят выходить из курятника - погода скоро ухудшится.

Если ночью ярко горят звезды, но не видно луны, то погода в ближайшие дни будет морозной.

Утренний туман предвещает потепление и мокрую погоду.

Если петухи поют раньше, чем обычно, то скоро начнутся морозы.

Снегири не боятся подлетать близко к людям - к суровому декабрю.

На окнах появились зимние узоры - к ранней весне и пышной растительности в апреле.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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