В эту дату отмечается День хрена, День божьих коровок и Вознесение Господне.

Праздник 13 июня - День хрена, День божьих коровок, День рождения булавки, День маленького путешествия, День швейной машинки, Международный день метания топора, Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня - 164-й день года (165-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 201 день.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

13 июня праздник отмечается в разных странах - посмотрите, что сегодня встречают даже в самых отдаленных уголках планеты:

Видео дня

День любителей кексов, День кухонного недотепы, День сорняков в саду, День "случайного света", День профессиональных медсестер-ассистентов - США .

. День писателя - Аргентина .

. День военной жандармерии - Польша .

. День памяти мучеников в Сулеймании - Ирак .

Относительно того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране нет никаких национальных торжеств 13 июня.

Важные события в истории 13 июня

1373 - Англия и Португалия подписали действующий до сих пор договор о союзе (старейший в мире).

1782 - в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казнена Анна Гёльди).

1892 - в Киеве пущен первый электрический трамвай.

1917 - провозглашение "автономной Украины". Украинская Центральная Рада учредила Генеральный секретариат, назначаемый Радой.

1920 - почтовой службой Соединённых Штатов принято правило, запрещающее отправку детей посылками.

1942 - президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб - позже ставшего ЦРУ.

1944 - Президент Американской медицинской ассоциации Г. Кретчмер осудил повсеместное использование витаминов как дорогое и бесполезное занятие.

1949 - роман Оруэлла "1984" назван в США Книгой Года.

Какой сегодня церковный праздник

Православные христиане, перешедшие на новый календарь ПЦУ, сегодня отмечают Вознесение Господне и день памяти мученицы Акилины Старшей. По старому стилю 13 июня - Пpaздник Лугaнcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Еpмия Кoмaнcкoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo aпocтoлa oт 70-ти Еpмa Дaлмaтcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 13 июня

Согласно народной приметы, сегодня должна продолжаться посевная кампания по поводу посадки бобовых культур. Если придерживаться народных примет, то лучше провести 13 июня спокойно, занимаясь рутинными делами.

Народные приметы о погоде 13 июня:

обильная роса вечером - завтра будет жарко;

шиповник закрывает цветы раньше 6 вечера - к дождю;

слышно кукушку - погода будет теплой и солнечной;

кусаются оводы - к дождю.

Категорически запрещают приметы поднимать сегодня булавки и иголки с пола - к несчастьям. Также не стоит переезжать на новое место жительства или менять работу. Православные традиции строго наказывают воздержаться от ссор, сплетен и обид.

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