Какой церковный праздник отмечают 7 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

7 июля православные верующие вспоминают святых земли Украинской и благоверного Аскольда, первомученика Киевского. О традициях и приметах 7 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

7 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

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7 июля по новому и старому стилю - день Всех святых земли Украинской и день памяти благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.

Праздник Всех святых земли Украинской не имеет фиксированной даты - его отмечают во второе воскресенье после Пятидесятницы (Троицы), поэтому дата одинакова как для нового, так и для старого календарей.

День Всех святых земли Украинской посвящен официально признанным святым, а также всем неизвестным, кто служил интересам церкви и народа Украины. Согласно древней христианской традиции, святыми считались мученики, но затем в списки святых начали добавлять и других людей. Также в этот день чтят всех новомучеников и исповедников, кто в Украине и в других землях в ХХ веке от гонения безбожников пострадали.

К украинским святым относят прежде всего апостола Андрея Первозванного, крымских святителей и мучеников, святого равноапостольного князя Владимира, святую равноапостольную княгиню Ольгу, благоверного князя Аскольда, благоверного князя Константина Острожского и других князей, которые утверждали веру Христову на наших землях. Церковь также чтит память киевских святителей - первого митрополита Киевского Михаила, Илариона, священномученика Макария, Петра, Алексея, к украинским святым также относят Киево-Печерских подвижников Антония и Феодосия и всех чудотворцев печерских, Иова Почаевского, волынских святых и многих других.

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День памяти благоверного князя Аскольда также не имеет фиксированной даты и отмечается вместе со Днем Всех святых земли Украинской.

Аскольд - это полулегендарный варяжский киевский князь, который правил в 830-882 годах. Он основал Киевское княжество в Приднепровье, о нем упоминается в "Повести временных лет". По одной из версий Аскольд правил вместе с Диром. В 860 году Аскольд совершил поход на Царьград, в 867 году принял крещение (возможно со своими дружинниками) и, по преданию, взял в крещении имя Николай.

В летописи сказано, что Аскольда убил князь Олег за Киевом, в районе Венгерского урочища (ныне это Печерск, Аскольдова могила). В Православной церкви Украины Аскольд прославлен как мученик.

Церковный праздник 7 июля по старому стилю

7 июля по старому календарному стилю - Рождество Иоанна Предтечи, день Всех святых земли Украинской и день памяти благоверного князя Аскольда, первомученика Киевского.

Также по старому стилю до 11 июля продолжается Петров пост 2024.

О чем говорят приметы на 7 июля

По приметам дня смотрят, какими будут погода и урожай:

если в этот день идет дождь - он затянется надолго;

ливень пошел - будет мокро еще 7 недель;

в этот день сыро - в полях пусто;

пауки плетут паутину - к жаре и засухе.

В народном календаре 7 июля - праздник Фома Черничник, в честь преподобного Фомы Малеина, память которого также совершается в этот день. Прозвали его так потому, что в это время заготавливают на зиму чернику.

Что нельзя делать 7 июля

7 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругани, злобы, клеветы, жадности, уныния. Не следует отказывать в помощи тому, кто просит о ней.

Народные приметы запрещают в этот день давать деньги в долг - они вернутся с большим трудом, а также не советуют стирать - верят, что это приведет к нищете.

Что можно делать 7 июля

К святым земли Украинской обращаются с молитвами о мире для нашей страны, просят заступничества от врагов и зла, помощи в особо трудные времена, благополучия и единства.

В народе символом дня считают дуб - верят, что если 7 июля посидеть под дубом или обнять дерево, то будешь сильным и крепким весь год.

7 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Герман, Евдокия, Евфросиния, Сергей, Фома.

По старому стилю именины у Антона, Ивана, Якова.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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