Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

26 августа в церкви вспоминают преподобного Максима Исповедника, который прославился как противник всякой ереси. В народном календаре также - Максим-исповедник. О чем молиться в этот день, что запрещено и что следует сделать в церковный праздник - рассказываем в материале.

26 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Максим Исповедник родился в VI веке, в Константинополе. Он был родом из знатной семьи, получил хорошее образование и воспитывался в христианских традициях. В то время на престол взошел император Ираклий, который за добродетели и образованность Максима сделал его своим первым секретарем. Но, увы - спустя три года службы тот решил уйти и посвятить себя служению Господу.

Максим отправился в обитель Богородицы в Хрисополе под Константинополем и стал там монахом, а вскоре и игуменом монастыря. Позже преподобный переехал в Георгиевский монастырь в Кизике, где создал свои первые произведения о молитве, бесстрастии и милосердии.

Видео дня

В 626-м году, из-за нападений на Константинополь персов и варваров, Максиму пришлось поселиться на Крите, а потом на Кипре и в Карфагене, где он познакомился с преподобным Софронием. Вместе они стали вести войну против еретиков, за что попали под гонения.

Во времена правления императора Константа II Максима судили как государственного преступника и в 655 году сослали во Фра-кию. В 662-м состоялся еще один суд и на этот раз преподобного сослали на Кавказ, где он умер.

Народные приметы 26 августа

По погоде судили о сентябре и какой будет зима:

сильный ветер - сентябрь будет дождливым;

день выдался тихий и безветренный - скоро жди ненастья;

листья на березе пожелтели - к скорым заморозкам;

жаркий день - зима будет морозной, а если прохладный - то теплой.

В народе 26 августа - праздник Максим-исповедник.

26 августа - что сегодня нельзя делать

Запреты на это праздник такие:

нельзя сквернословить, ругаться, желать зла – в этот день может быть много провокаций, поэтому лучше уходить от конфликтов;

запрещено бурно веселиться и распивать алкоголь – продолжается Успенский пост;

нельзя отказывать в помощи.

Главный запрет дня - нельзя таить ни на кого обиды, наоборот, следует все отпустить, иначе они будут терзать душу до самой смерти.

Что можно делать 26 августа

Преподобный Максим Исповелник считается покровителем студентов, богословов и проповедников. Ему молятся о помощи в учебе и укрпелении веры, просят о спасении заблудших душ.

В этот день принято просить прощение и отпускать обиды. Тем, кто постится, можно есть горячую пищу с маслом и немного вина. По традициям также делают большую уборку в погребах, подвалах, сараях, кладовых, на чердаках.

Вас также могут заинтересовать новости: