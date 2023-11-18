Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

19 ноября по новому церковному календарю вспоминают пророка Авдия.В народном календаре - Авдей Радетель. Кого почитают в этот день по старому стилю, традиции, запреты и народные приметы этого дня - рассказываем в материале.

19 ноября 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 ноября (2 декабря по старому стилю) - день памяти святого Авдия.

Авдей жил в X веке до н. э. Писания рассказывают, что он служил домоправителем у царя Израиля Ахава. Сам Авдий был из благочестивой семьи и с детства вел праведный образ жизни, а когда вырос, то стал проповедовать христианство.

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В те времена устраивались гонения на христиан, и Авдий помогал тем, кто попадал под них. Он прятал христиан в пещерах, приносил им воду и пищу – таким образом Авдию удалось спасти свыше 100 священнослужителей.

Службу у царя Авдий оставил и ушел паломничать вместе с пророком Ильей. Тогда же получил дар пророчества - к нему приходили за советом из разных уголков. Умер пророк в IX веке до н. э.

Праздник 19 ноября по старому стилю - день памяти святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 6 ноября.

Приметы на 19 ноября

По приметам дня судят о погоде зимой и будущем урожае:

если в этот день на реке появился лед, то уже не растает до весны;

если лед на реке грудами - то и хлеба будут груды, а если гладко - то и хлеба будет гладко;

снег в этот день - снежной будет вся зима.

В народном календаре 19 ноября - праздник Авдей Радетель, то есть, покровитель.

Что нельзя делать 19 ноября

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться, спорить - маленькие ссоры могут стать большими конфликтами;

обижаться на родных и близких;

выбрасывать остатки пищи - их следует отдать животным, чтобы не бедствовать.

По народным приметам, в этот день не следует без надобности выходить из дома, особенно после заката - считается, что это может иметь нехорошие последствия или можно прихватить болезнь.

Что можно делать 19 ноября

Пророка Авдия считают покровителем семьи и домашнего быта. Поэтому его также называют Родителем или Радетелем. У святого просят семейного благополучия.

Традиционно этот день принято проводить дома: с утра можно пойти в церковь, а после заняться хозяйственными делами. В старину верили, что в это время повсюду снуют злые духи, поэтому закрывали в доме все окна и двери.

Советуют в этот день избавиться от старых вещей - считается, что таким образом человек избавляется от проблем и ненужных забот, а также приготовить сбитень - специальный настой из трав с медом, который укрепляет здоровье.

Продолжается Рождественский пост - тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу с постным маслом, рыбу и выпить немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

19 ноября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Григорий, Адриан, Денис, Дмитрий, Федор, Михаил.

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