Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 6 ноября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

6 ноября по новому церковному календарю почитают святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луку Киево-Печерского. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 6 ноября по новому календарю (19 ноября по старому) - день памяти Павла, исповедника, патриарха Константинопольского и преподобного Луки Киево-Печерского.

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Павел, патриарх Константинопольский, жил в IV веке и был родом из Солуни. Еще с детства он приобщился к христианству, много времени посвящал молитвам. Кроме этого, изучил многие науки, поэтому считался образованным.

После смерти патриарха Александра патриаршую кафедру возглавил Павел. На то время христиане в восточной части Римской империи подвергались гонениям со стороны ариан-еретиков. Им­пе­ра­тор Кон­стан­ций, который правил этой частью империи, содействовал этому. При этой поддержке еретики незаконно низложили Павла и поставили на его место арианина Евсевия, но тот в скором времени умер. Павла, который вернулся в Константинополь, Констанций снова выгнал - святитель уехал в Рим. Тогда римский император западной части империи, император Констант, написал Констанцию грозное письмо требованием вернуть Павла на должность. Угрозы сработали, и святитель вновь возглавил патриаршую кафедру, но до того момента, когда император Констант был убит. В этот раз Павла вновь изгнали в Армению. Здесь, в 350 году, в городе Кукуз, ариане убили его прямо во время литургии.

В 381 году царь Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь. Там они находились долгое время, а в 1326 году были перенесены в Венецию.

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Лука Киево-Печерский был экономом в Киево-Печерской лавре в XIII веке. Больше о его жизни ничего неизвестно. Мощи святого почивают в Ближних пещерах лавры.

Какой церковный праздник 6 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученика Арефы и с ним 4299 мучеников, а также иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 6 ноября

По приметам дня судят о том, какими будут погода в ближайшее время и зима:

вороны собрались в стаи - пойдет снег;

голуби воркуют - к теплу;

выпал первый снег - зима будет снежной и теплой;

тепло в этот день - зимой не будет больших холодов.

В народе день прозвали Павлов день, Павел Ледостав. Считается, что с этого дня реки и озера уже покрываются первым льдом, а наши предки верили, что святой Павел сам спускается на землю для этого.

Что нельзя делать сегодня, 6 ноября

В церковный праздник 6 ноября церковь выступает против ругани, клеветы, осуждения, зависти и жадности, а также лени. Не следует отказывать в помощи тому, кто о ней попросит.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует давать и брать деньги в долг, делать крупные покупки и отправляться в дальнюю дорогу. Женщинам в этот день приметы не советуют заниматься тяжелой работой.

Что можно делать 6 ноября

В православный праздник сегодня к святым обращаются с просьбой: "Молите Бога о нас!"

В народе говорят, что если сегодня надеть какую-то обновку или только что выстиранную одежду, тогда весь год во всем будет удача. Обещания, данные в этот день, нужно обязательно выполнить.

Кто отмечает день ангела 6 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Серафима, Матрена, Александра, Ефросинья, Алиса, Олеся, Клавдия, Анатолий, Гавриил, Арсений, Виктор, Николай, Василий, Константин, Герман, Павел, Никита, Лука.

По старому стилю день ангела у Ираклия, Николая, Ивана, Алексея, Георгия, Афанасия, Петра.

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