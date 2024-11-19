19 ноября издавна считался опасным днём в целом, но счастливым для семей. Узнайте, какой сегодня праздник в Украине отмечается, что нельзя делать и какие есть приметы на счастье.
Что отмечаем 19 ноября - праздник в Украине
На официальном уровне сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы Украины. Сегодня стоит поздравить профессионалов, которые прогнозируют погоду и предупреждают об опасных природных явлениях.
Народный праздник 19 ноября
По новому стилю верующие чествуют пророка Авдия, преподобного Варлаама Киево-Печерского и мученика Порфирия Симферопольского. По старому церковному календарю чтят епископа Павла Исповедника. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 19 ноября отмечают христиане.
Наши предки считали эту дату переходным между осенью и зимой. Часто к этой поре уже лежал снег, а лужи покрывались льдом. Крестьяне окончательно пересаживались с телег на сани. После замерзания водоемов рыбаки отправлялись на рыбалку - верили, что в реках сейчас особенно много рыбы.
Праздник сегодня считается счастливым для всей семей. Если есть возможность, 19 ноября нужно провести вместе с родными людьми. Также эта дата подходит для налаживания отношений, примирения и прощения.
В целом сегодняшний день считается неудачным. Согласно приметам, значительно возрастает риск болезней, несчастных случаев, мошенничества. Украинцы старались без необходимости не выходить из дома, не нарушать технику безопасности и не доверять незнакомцам.
Кто родился 19 ноября - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют непростой и упрямый характер. Они обидчивые и с трудом воспринимают критику. Их главным достоинством является стойкость и напористость. Рожденные 19 ноября ответственные и целеустремленные, вкладывают душу в любое дело.
Что нельзя делать 19 ноября
В праздник сегодня не стоит быть далеко от семьи. По возможности нужно встретиться с кем-то из близких или хотя бы позвонить по телефону. Категорически запрещено ссориться с близкими и спорить даже по пустякам, иначе отношения надолго испортятся.
Несчастливый день для крупных покупок, финансовых сделок, оформления кредитов.
Пить спиртное и переедать сегодня - к болезням желудка.
Не давайте обещания, которые не сможете выполнить.