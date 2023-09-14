Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

14 сентября по новому церковному календарю в православной церкви отмечают один 12 главных праздников - Воздвижение Креста Господня. Почему этот день так почитаем, какие его традиции и что запрещено делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

14 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Полное название этого праздника - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Воздвижение означает "поднятие" - то есть, это праздник в честь поднятия Креста, на котором был распят Иисус.

История праздника началась еще в IV веке, когда правил император-христианин Константин Великий. Он решил найти Крест, на котором был распят Иисус и отправил на поиски свою мать, царицу Елену. Она уехала в Иерусалим и там, в 326 году, нашла святыню, в пещере неподалеку от города. По преданию, в той пещере тогда нашли три креста и, чтобы определить, на каком был распят Спаситель, по очереди подносили каждый к тяжелобольной женщине. После возложения одного из крестов женщина исцелилась - так был обретен Крест Господень.

Видео дня

К месту находки собрались христиане, и, чтобы все могли увидеть крест, его стали поднимать - воздвигать. Отсюда произошло название праздника, и стали праздновать это событие. Крест после этого разделили на две части – одна осталась в Иерусалиме, но со временем была утеряна, а вторая отправилась в Константинополь. Сейчас ее частицы хранятся в храмах Европы.

Воздвижение отмечают 14 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его празднуют 27 сентября..

Праздник 14 сентября по старому стилю - день памяти преподобного Симеона Столпника.

Народные приметы на 14 сентября

По приметам дня смотрели, какой будет зима и весна:

утром заморозки - будет ранняя зима;

похолодало резко - весна также будет ранней;

птицы уже улетели в теплые края - будут сильные морозы.

В народном календаре 14 сентября - праздник Воздвижение, Капустница. Считается, что в этот день окончательно наступает осень. В старину верили, что, если в этот день увидеть отлетающих птиц и загадать делание – оно обязательно сбудется.

14 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день не следует нарушать ряд строгих запретов:

запрещено ругаться, обсуждать, завидовать;

нельзя убирать, стирать, рубить дрова, заниматься другой физической работой;

нельзя давать денег взаймы;

нельзя начинать и задумывать важные дела.

Запрещено в этот день идти в лес - змеи ищут места для зимовки, поэтому нужно избегать встречи с ними.

Что можно делать 14 сентября

В этот день принято идти в храм и помолиться - о здравии, благополучии и счастье в семье. В праздник принято поститься - нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Считается, что тот, кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится.

Чаще всего на Воздвижение готовят блюда из капусты - тушат, готовят пироги. Дом в этот день в старину окропляли освященной в церкви водой - чтобы защитить от нечистой силы и дурных людей.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: