30 августа - 242-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 123 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения электрического пылесоса, Международный день вина "Каберне Совиньон", День рождения компакт-кассеты, Международный день китовой акулы, Международный день жертв насильственных исчезновений, День игрушки-пружины "Слинки".

В Индии - День явления Кришны Джанмаштами, в Казахстане - День Конституции, в США - День поджаренного зефира, Понедельник внимательного автомобилиста, День пляжа, День печали, День Франкенштейна, День комплексного подхода в лечении домашних животных, в Кыргызстане - День архивиста, в Турции - День победы, в Перу - День святой Розы Лимской, на Филиппинах - День национальных героев, в Британии - Летний банковский выходной, Карнавал Ноттинг-Хилл, в Непале - Праздник "Гаура Парва".

Памятные даты 30 августа, годовщины и события

В 1860 году был запущен первый британский трамвай - Birkenhead Street.

В 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа.

В 1877 году французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп - прародитель мультипликации.

Читайте также30 августа: народный праздник, традиции дня и запретыВ 1901 году английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос. Бут обратил внимание на применявшееся в поездах устройство для сдувания пыли с сидений и решил, что было бы гораздо практичнее всасывать пыль. Для проверки идеи Бут положил платок на сиденье обеденного стула и попытался всосать ртом как можно больше пыли. Обнаружив, что пыль собралась на нижней части платка, он понял, что его идея работоспособна.

Бут сконструировал большое устройство, известное как Puffing Billy, приводимое в движение сначала нефтяным, а потом электрическим мотором. Устройство перевозилось лошадьми и парковалось снаружи дома, а для чистки ковров использовался 30-метровый шланг, протягивавшийся через окно. Бут основал British Vacuum Cleaner Company. Среди клиентов Бута была королева Виктория, а также британское адмиралтейство: очистив от пыли бараки британских моряков, компания Бута положила конец эпидемии чумы. Интересен случай, происшедший с Бутом после чистки монетного двора: его задержала полиция, обвинив в краже золота.

Дело в том, что Бут забыл выбросить пыль, и в его пылесосе скопилось большое количество золотого песка. В первые годы XX века в Британии даже вошли в моду vacuum cleaner parties: леди из высшего общества пили чай, наблюдая, как служащие Бута чистят ковры в доме.

В 1963 году, чтобы уменьшить риск "случайной" ядерной войны, между Москвой и Вашингтоном была установлена "горячая линия".

Читайте такжеЦерковный праздник 30 августа - что отмечают христиане сегодняВ 1973 году в Кении была запрещена охота на слонов.

В 1995 году фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software. Этот день разработчики браузера считают "днем рождения" Opera.

В 2002 году Генри Купрашвили в древнегрузинском военно-тренировочном стиле, связанный в четырех местах по рукам и ногам, первым в истории человечества переплыл пролив Дарданеллы, осилив 12 километров за 3 часа и 15 минут.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 августа чтит память святого Мирона, священнослужителя в Ахаии. Другие названия праздника: "День Мирона", "Вдовьи помочи".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя долго смотреть в зеркало - можете красоту оставить в зазеркалье. А еще нельзя ходить на кладбище и вспоминать нечистого.

Приметы на 30 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на восходе солнца небо красное - погода будет ветреной;

утром туман и роса - погода будет хорошей;

порывистый ветер - погода будет тихой, если же ветер непрерывный – ждите ненастье.

Именины 30 августа

Именины у Дмитрия, Алексея, Алипия, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Фирса и Филиппа.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева