26 января - 26-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 339 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день таможенника, День Австралии, Всемирный день экологического образования, День шелфи в библиотеке.

В Украине - День Объединенного оперативного командования ВСУ, День аудиторской службы, в США - День государственности штата Мичиган, День табличного процессора "1-2-3", День ободрения "Жабьей лощины", День супругов, День арахиса в карамели, День зелёного сока, День зубного сверла, в Австралии - Тараканьи бега, в Латвии - День международного признания Латвийской Республики, в Индии - День республики, в Японии - День защиты культурных ценностей от пожаров, в Уганде - День свободы, в Доминикане - День Дуарте, в Панаме - День инженера и архитектора.

Памятные даты 26 января, годовщины и события

В 1531 году разрушительное землетрясение и цунами привели к гибели около 30 тысяч человек в Лиссабоне.

Читайте такжеКитайский Новый год 2022: начало восточного праздника и его главные традицииВ 1788 был основан город Сидней - первое поселение европейцев в Австралии. Имя английского министра внутренних дел лорда Сиднея навеки запечатлено в названии столицы самого густонаселенного штата Австралии. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в Австралию. Первый конвой с заключенными погрузили на борт в Плимуте в марте 1787 года.

26 января 1905 года на руднике "Премьер" в Южной Африке был найден самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г).

В 1911 году был совершен полет первого гидроплана, пилотируемого Гленом Кертисом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 января чтит память святых Ермила и Стратоника. Другие названия праздника: "Ермил - всем и вся мил", "Ерема", "Еремин день", "Ерема на печи", "Елизар".

Что сегодня нельзя делать

В этот день нужно простить своих обидчиков, и не ввязываться в новые ссоры. Не сплетничайте, не разносите неправдивые слухи, старайтесь говорить по делу.

Приметы на 26 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

днем порывистый ветер, а вечером затишье - к потеплению;

деревья покрылись инеем - к хорошему урожаю;

шумит лес - к теплу;

дождь - к богатому урожаю.

Именины 26 января

Именины у Елеазара, Петра, Иакова и Максима.

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