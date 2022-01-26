В этот день в мире отмечаются Международный день таможенника, День Австралии, Всемирный день экологического образования, День шелфи в библиотеке.
В Украине - День Объединенного оперативного командования ВСУ, День аудиторской службы, в США - День государственности штата Мичиган, День табличного процессора "1-2-3", День ободрения "Жабьей лощины", День супругов, День арахиса в карамели, День зелёного сока, День зубного сверла, в Австралии - Тараканьи бега, в Латвии - День международного признания Латвийской Республики, в Индии - День республики, в Японии - День защиты культурных ценностей от пожаров, в Уганде - День свободы, в Доминикане - День Дуарте, в Панаме - День инженера и архитектора.
Памятные даты 26 января, годовщины и события
В 1531 году разрушительное землетрясение и цунами привели к гибели около 30 тысяч человек в Лиссабоне.
Читайте такжеКитайский Новый год 2022: начало восточного праздника и его главные традицииВ 1788 был основан город Сидней - первое поселение европейцев в Австралии. Имя английского министра внутренних дел лорда Сиднея навеки запечатлено в названии столицы самого густонаселенного штата Австралии. Именно ему принадлежала идея отправки осужденных в Австралию. Первый конвой с заключенными погрузили на борт в Плимуте в марте 1787 года.
26 января 1905 года на руднике "Премьер" в Южной Африке был найден самый крупный в истории человечества алмаз весом 3 106 карат (621,2 г).
В 1911 году был совершен полет первого гидроплана, пилотируемого Гленом Кертисом.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 26 января чтит память святых Ермила и Стратоника. Другие названия праздника: "Ермил - всем и вся мил", "Ерема", "Еремин день", "Ерема на печи", "Елизар".
Что сегодня нельзя делать
В этот день нужно простить своих обидчиков, и не ввязываться в новые ссоры. Не сплетничайте, не разносите неправдивые слухи, старайтесь говорить по делу.
Приметы на 26 января
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- днем порывистый ветер, а вечером затишье - к потеплению;
- деревья покрылись инеем - к хорошему урожаю;
- шумит лес - к теплу;
- дождь - к богатому урожаю.
Именины 26 января
Именины у Елеазара, Петра, Иакова и Максима.