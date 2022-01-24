24 января - 24-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 341 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения баночного пива, Международный день эскимо, Всемирный день смеха от живота, Международный день образования (ООН), День утилизации мобильных телефонов, Международный день женского спорта, День рождения компьютера Макинтош, День осведомлённости о синдроме Мёбиуса.

В Украине - День внешней разведки, в Индии - День штата Уттар Прадеш, День девочек, в США - День комплимента, Торжество Богоматери Мира в штате Гавайи, День арахисового масла, День "Просто сделай это", День изменения жизни домашних животных, День улучшения делового общения, День "Говорите как седой геолог", День лобстера "Термидор", в Румынии - День объединения, на Кипре - День святого Неофита, в Боливии - Фестиваль миниатюр "Аласитас", в Новой Зеландии - День провинции Веллингтон, в Великобритании - Ночь кувшина Павла, на Каймановых островах - День национальных героев.

Памятные даты 24 января, годовщины и события

24 января 41 года состоялся переворот в результате заговора против Калигулы, окончившийся убийством императора Римской империи и его семьи и воцарением Клавдия.

24 января 1606 года Мадрид второй раз за свою историю стал столицей Испании - король Филипп III Благочестивый (1578-1621) объявил о переносе столицы из Вальядолида в Мадрид. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид, неблагоприятно сказывались на состоянии его здоровья.

Читайте такжеКогда Татьянин день 2022: история праздника, главные традиции и запретыВ первый раз столица была перенесена в 1561 году из Толедо Филиппом II. После второго переноса столицы Мадрид развивался стремительно. К 1625 году его население возросло в пять раз и составило 100 тысяч человек. Кстати, в истории Испании столица переносилась из Мадрида еще один раз. Это произошло в 1936 году, когда главным городом была объявлена Валенсия. Спустя три года, в 1939 году, столицей снова стал Мадрид.

В 1848 году в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток, что дало толчок к возникновению явления, которое через год стало называться "золотой лихорадкой". Калифорнийская золотая лихорадка - неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 1848-1855 годах. Новость об обнаружении золота стремительно распространилась, и вскоре около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа.

Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение, в Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Была создана система законов, а в 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который теперь часто называют "Золотой штат". Но у золотой лихорадки в Калифорнии выделяют и ряд негативных последствий, среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и нанесение вреда окружающей среде.

В 1895 году был установлен рекорд скорости на мотоцикле. В Ормонд-Бич (штат Флорида) Гленн Кертис, инженер, который занимался разработкой мотоциклетных двигателей, установил неофициальный рекорд скорости - 136,29 миль/ч (около 220 км/ч).

Читайте такжеСемейные праздники в 2022 году: дни календаря для всех членов семьи24 января 1935 года в торговлю поступили два варианта баночного пива брендов "Krueger’s Finest Beer" и "Krueger’s Cream Ale". Они успешно продавались. Через год на новые технологии упаковки пива перешли еще двадцать три завода США. Поначалу банка открывалась как обычная консервная. Затем был придуман специальный нож (как современная открывашка), которым можно было проколоть дырку в крышке. Инструкция располагалась прямо на банке - прочитал, открыл и выпил. Сами банки изготавливались из стали. Пиво в них быстро портилось и открыть такую банку было непросто.

После Второй мировой войны банки стали длиннее, металл более тонким и другого состава. Такая форма была названа Keglined. Алюминий для изготовления банок первыми стали использовать гавайцы в 1958 году. А когда пивоваренная компания "Pittsburgh Brewing Co" совместно с упаковочной фирмой "Alcon" предложили любителям эля попробовать пиво в алюминиевых банках с клапанным открыванием - это вызвало настоящий фурор. Сегодня баночное пиво представляет серьезную конкуренцию пиву, разлитому в стеклянные и пластиковые бутылки.

В 1984 году в этот день в США в продаже по цене 2495 долларов за штуку появились первые компьютеры "Макинтош" компании Apple.

В 2010 году фантастический боевик "Аватар" Джеймса Кэмерона, снятый в формате 3D, стал самым кассовым фильмом в истории. В этот день по показателям бокс-офиса он обогнал "Титаник", который имел кассу 184,3 млрд долларов

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 января чтит память двух святых Феодосиев - Антиохийского и Великого. Еще день в народе называют "Весняком" или "Федосеевым теплом" - по дню прогнозировали, какой будет погода весной.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя стричь волосы - можете навлечь беду. Не одалживайте деньги.

Приметы на 24 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

с утра идет снег - к вечеру будет мороз;

день теплый - весна будет ранней, но дождливой;

сосульки - февраль будет теплым.

Именины 24 января

Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана и Николая.

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