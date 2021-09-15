15 сентября - 258-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 107 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день точки, День "Когда-нибудь", День свободных денег, День рождения экологической организации "Гринпис", День "Сделайте шляпу", Международный день демократии, Всемирный день афро, Всемирный день осведомлённости о лимфоме.

В Украине - День HR-менеджера, в США - День "Спасибо", День мятного ликёра, День школьного рюкзака, День двойного чизбургера, День тоста с сыром, День онлайн-обучения, День ирисково-коричного пирога, День фетровой шляпы, День неонатальных медсестёр, День пасты "Лингвини", День обслуживающего персонала, День схватки с детским раком, в Словакии - Праздник Скорбящей Девы Марии, в Испании - Праздник Благочестивой Богоматери, в Великобритании - День битвы за Британию, в Гондурасе, Гватемале, Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа - День независимости, в Словении - День воссоединения Приморья с Отечеством, в Мексике - День памяти долоресского призыва к революции, в Таиланде - День Силпы Бхирасри, в Беларуси - День библиотек, в Азербайджане - День знаний.

Памятные даты 15 сентября, годовщины и события

В этот день в 1830 году в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. С этого дня в Великобритании, а затем и во всем мире началась бурная эпоха развития сети железных дорог.

В 1874 году в швейцарском Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором собрались представители 22 стран с целью выработать правила, регулирующие обмен почтой между государствами. В октябре ими был подписан договор о создании Всемирного почтового союза.

Читайте такжеДень осеннего равноденствия 2021: когда отмечают праздник, что нужно делать в этот деньВ 1917 году был выпущен первый номер журнала "Форбс".

15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1. Это произошло в ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений во время Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы.

Но из-за низкой технической надежности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причем потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных. Первый опытный образец танка был построен в Британии годом раньше (в 1915 году) и назывался "Little Willie". А окончательно первая боевая модель танка была готова в 1916 году, когда прошла испытания, и первый заказ британской армии на 100 машин поступил в производство. Это был танк Mk.1, выпускавшийся в двух модификациях: "Female" (только с пулемётным вооружением) и "Male" (с пулемётом и двумя 57-мм пушками).

Танк двигался со скоростью 6 км/ч, преодолевал проволочные заграждения и траншеи. Броня толщиной 6-10 мм держала попадания пуль и осколков, но не могла выдерживать прямого попадания снаряда. Танк весом почти 30 тонн и длиной около 10 метров не имел машинного отделения. Экипаж, состоящий из 8 человек, и двигатель находились в одном корпусе, где температура поднималась до 50 градусов. Люди теряли сознание от выхлопных газов и порохового дыма. Противогаз или респиратор входили в стандартное снаряжение экипажа.

Читайте такжеНоволетие 2021: как отметить славянский Новый год и что нельзя делатьИ хотя в сражении на реке Сомме из-за малого количества танков фронт не удалось прорвать окончательно, но боевая машина показала свои возможности, да и психологическое воздействие на германскую пехоту было огромным. Также стало ясно, что за танками, как видом боевой техники, большое будущее.

В 1930 году был проведен первый международный матч по бриджу.

В 1949 году Конрад Аденауэр стал первым канцлером ФРГ.

15 сентября 1971 года - день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний. Это - День рождения международной экологической организации "Гринпис" ("Зеленый мир"). Основатели "Гринпис" - Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. До того, как основать "Гринпис", Бен возглавлял PR-агентство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде. Дэвид Фрейзер Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом "Гринпис", а в последние годы являлся почетным президентом организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года).

За время своего существования "Гринпис" вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет добровольных пожертвований. Главным руководящим органом является Совет "Гринпис", состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира.

В 1981 году в Альберте (Канада) был открыт самый большой в мире торговый центр площадью 483 тысячи квадратных метров.

В 1997 году был зарегистрирован домен Google.com.

В 2001 году Алессандро Занарди, управляя болидом серии Championship Auto Racing Teams (CART) на трассе в Германии, потерпел серьезную аварию, в результате которой ему, впоследствии, были ампутированы обе ноги ниже колена.

В 2008 году банк Lehman Brothers подал заявку на банкротство, что стало началом мирового экономического кризиса.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 сентября чтит память мученика Мамонтия, его родителей Руфины и Феодота. В народе день назвали "Овчарником". Мамонтия считают покровителем овец, коров и коз.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя есть молочные продукты, отказывать в помощи, бездельничать, ныть и жаловаться.

Приметы на 15 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

низкие облака - к ненастью;

безветренно - осень будет ясной и теплой.

Именины 15 сентября

Именины у Антона, Феодота, Богдана, Руфины, Павла, Василия, Анатолия, Петра, Виктора, Ефима, Михаила, Владимира, Николая и Ксении.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева