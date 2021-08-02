Сегодня верующие отмечают 3 важных события.

Самое главное из них - день памяти святого пророка Божия Илии. Он считается первым девственником Ветхого Завета и родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Воплощения Бога Слова. Ильин день отмечали и наши предки в древности.

Церковный праздник сегодня - день святого пророка Илии

Предание гласит, что с самого детства мальчик соблюдал строгий пост и проводил дни и ночи в молитве. Призванный к пророческому служению при израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем истинной веры и благочестия. В то время люди поклонялись языческим богам. Илий не смог с этим смириться, стал обвинять правителей в бесчестии и призывать народ поверить во Христа Спасителя.

Читайте такжеИменины 2 августа: как назвать ребенка и кто празднует День ангелаИмператор ослушался. Тогда пророк Илия объявил ему, что, в наказание три года не будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только по его молитве. И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле. За это время пророк совершил много чудес - давал пищу и воду верующим и воскрешал умерших. По истечении трех лет Илия предложил выбрать двух людей разной веры и посмотреть, чей Господь истинный. Православие одержало победу, а супруга императора велела убить пророка.

Тогда Господь благословил его на жизнь в отшельничестве, а после, поблагодарив за то, что тот сохранил тысячи жизней его Детей, забрал его живого - в огненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его упавшей милотию (плащом) дар пророческого духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.

Какой сегодня церковный праздник - обретение мощей Афанасия Брестского

После смерти праведника его тело 8 месяцев лежало на земле без отпевания. Братии сообщили, где оно находится. Святые забрали плоть Афанасия и похоронили в своем монастыре.

Мощи мученика, положенные в медную раку, прославились своими многими чудесами. Всецелое утверждение Православия и окончательное, полное уничтожение унии - вот в чем видел святой Афанасий свою единственную цель, за осуществление которой он отдал свою святую жизнь.

Праздник 2 августа - преставление преподобного Авраамия Галичского.

В XIV веке он подвизался в обители Сергия Радонежского. Позже получил священный сан. В 1350 году удалился в Галичскую страну, где жил отшельником в пещере. Ему явилась Божия Матерь. А позже Галичский князь Димитрий просил преподобного принести икону в город.

От той иконы совершались многие чудеса. Князь дал денег Авраамию на постройку храма. Обитель возвели на месте явления иконы в честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный Авраамий явился просветителем Галичской страны, основав в ней четыре монастыря, посвященные Божией Матери, явившей ему Свою икону в начале его молитвенных подвигов.

Приметы 2 августа

долгий и не резкий гром - к ненастью, а отрывистый и короткий - к ясной погоде;

дождь 2 августа предвещает обильный урожай пшена;

наши предки в этот день зажигали свечу перед иконой Божией Матери и просили уберечь от пожара;

в ночь на Илию часто идут дожди;

считается, что 2 августа - день прощания с летом, так как “Илья надевает один из своих семи кожухов” и появляются первые признаки осени;

с утра облачно - сев озимых должен быть ранний, а урожай - обильным.

Что нельзя сегодня делать

Даже неверующие знают, что после “Ильи” нельзя купаться в открытых водоемах. Также запрещается любая работа. Нельзя сквернословить и ругаться, стоять на перекрестках и выгонять домашних животных из жилья.

Что можно делать 2 августа

Наши предки в этот день устраивали пышные застолья в честь уважения к святому пророку. Проводили время не только с семьей, а и с друзьями-соседями, а после - танцевали, играли, веселились.

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Автор: Кристина Кащавцева