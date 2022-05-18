Что можно делать 18 мая, а от чего церковь рекомендует отказаться - узнайте в материале УНИАН.

Ирина была дочерью языческого императора Лициния, который построил для нее роскошный дворец и нанял мудрого старца, чтобы тот обучил Ирину наукам. Старец исповедовал христианство, поэтому втайне рассказывал девушке о подвигах Господних.

Когда Ирина повзрослела, родители стали искать ей жениха. В один из таких дней в окно комнаты девушки влетел голубь и оставил масличную ветвь. Затем влетел орел и оставил венок из разных цветов. Следом влетел ворон и оставил на столе змею. Ирина рассказала о произошедшем старцу и тот дал ей толкование:

голубь - символ кротости и чистоты девушки;

масличная ветвь - благодать Божья, которую Ирина получит после крещения;

орел - возможность противостоять страстям;

венок - награда за подвиги;

ворон и змея - Дьявол, который хочет заставить девушку отказаться от Христа.

После этих знамений Ирина отказалась от замужества, крестилась и убеждала родителей принять христианскую веру. Они сначала были не против, но позднее в отца девушки вселился Дьявол и настроил мужчину против нее. Лициний приказал связать Ирину и бросить под ноги лошадей, но животные не коснулись ее, а сам император умер. Девушка помолилась Богу и отец ее воскрес, после чего многие люди уверовали в Господа, а Ирина стала проповедницей.

Когда правителем вместо ее отца стал другой человек, девушка потерпела многие мучения ради своей веры, но продолжала обращать людей ко Христу. В честь памяти святой за ее подвиги сегодня отмечается народный праздник 18 мая - Арина Рассадница.

Приметы 18 мая

гуси купаются в воде - к наступлению тепла;

молния сверкает - будет хороший урожай капусты;

черемуха цветет - к похолоданию;

дожди и ненастье - к богатому урожаю хлеба.

Что сегодня нельзя делать

Народные поверья гласят, что в эту дату нельзя ходить в гости к вдовам или незамужним девушкам, иначе сами нескоро выйдете замуж. После захода солнца лучше не выходить на улицу, иначе "прицепится" нечистая сила и навредит вам. Православная церковь строго запрещает разводить сплетни, ссориться и сквернословить - лишитесь счастья на несколько лет.

Что можно делать 18 мая

В день Арины Капустницы или Арины Рассадницы хозяйки высаживают огурцы и капусту. Наши предки верили, что работать на огороде в эту дату должна только женщина, причем, в одиночестве, иначе урожай не взойдет.

Важно обращать внимание на то, что вам сказали во сне в ночь с 17 на 18 мая - эти сведения будут подсказкой в разрешении сложных жизненных ситуаций.

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