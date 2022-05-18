Ирина была дочерью языческого императора Лициния, который построил для нее роскошный дворец и нанял мудрого старца, чтобы тот обучил Ирину наукам. Старец исповедовал христианство, поэтому втайне рассказывал девушке о подвигах Господних.
Когда Ирина повзрослела, родители стали искать ей жениха. В один из таких дней в окно комнаты девушки влетел голубь и оставил масличную ветвь. Затем влетел орел и оставил венок из разных цветов. Следом влетел ворон и оставил на столе змею. Ирина рассказала о произошедшем старцу и тот дал ей толкование:
- голубь - символ кротости и чистоты девушки;
- масличная ветвь - благодать Божья, которую Ирина получит после крещения;
- орел - возможность противостоять страстям;
- венок - награда за подвиги;
- ворон и змея - Дьявол, который хочет заставить девушку отказаться от Христа.
После этих знамений Ирина отказалась от замужества, крестилась и убеждала родителей принять христианскую веру. Они сначала были не против, но позднее в отца девушки вселился Дьявол и настроил мужчину против нее. Лициний приказал связать Ирину и бросить под ноги лошадей, но животные не коснулись ее, а сам император умер. Девушка помолилась Богу и отец ее воскрес, после чего многие люди уверовали в Господа, а Ирина стала проповедницей.
Когда правителем вместо ее отца стал другой человек, девушка потерпела многие мучения ради своей веры, но продолжала обращать людей ко Христу. В честь памяти святой за ее подвиги сегодня отмечается народный праздник 18 мая - Арина Рассадница.
Приметы 18 мая
- гуси купаются в воде - к наступлению тепла;
- молния сверкает - будет хороший урожай капусты;
- черемуха цветет - к похолоданию;
- дожди и ненастье - к богатому урожаю хлеба.
Что сегодня нельзя делать
Народные поверья гласят, что в эту дату нельзя ходить в гости к вдовам или незамужним девушкам, иначе сами нескоро выйдете замуж. После захода солнца лучше не выходить на улицу, иначе "прицепится" нечистая сила и навредит вам. Православная церковь строго запрещает разводить сплетни, ссориться и сквернословить - лишитесь счастья на несколько лет.
Что можно делать 18 мая
В день Арины Капустницы или Арины Рассадницы хозяйки высаживают огурцы и капусту. Наши предки верили, что работать на огороде в эту дату должна только женщина, причем, в одиночестве, иначе урожай не взойдет.
Важно обращать внимание на то, что вам сказали во сне в ночь с 17 на 18 мая - эти сведения будут подсказкой в разрешении сложных жизненных ситуаций.