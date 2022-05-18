Христиане отмечают церковный праздник 18 мая в честь македонской мученицы Ирины. Святую Ирину считают покровительницей капусты, поэтому день посвящали посадке этой культуры. Также сегодня хороший день для посадки огурцов и малины.
18 мая нужно съесть блюдо из капусты для крепкого здоровья и долголетия. Капустный лист в этот день кладут в колыбель ребенка, чтобы малыш рос здоровым. Сегодня считается хорошей приметой ужалиться крапивой или уколоться малиной - это принесет удачу.
18 мая на свет появляются добрые, отзывчивые и сострадающие люди. День считается удачным для рискованных дел и денежных вложений, но неудачным для азартных игр.
Что нельзя делать 18 мая
- Нельзя распускать слухи и сплетни, врать про других людей, иначе у самого сплетника случится беда.
- Одиноким женщинам нельзя ходить в гости к вдовам или безбрачным людям, иначе не выйдут замуж.
- Жаловаться на здоровье сегодня нельзя - болезнь усугубится.
Приметы погоды 18 мая
- На ели появились шишки - пора засевать поле.
- Черемуха зацвела - к похолоданию.
- Если земля впитывает воду после полива, то август будет сухим, а если вода разливается - дождливым.
- Если каштаны уже отцвели, то заморозков больше не будет.