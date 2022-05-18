Народный праздник 18 мая имеет названия Иринин день, Ирина рассадница

Христиане отмечают церковный праздник 18 мая в честь македонской мученицы Ирины. Святую Ирину считают покровительницей капусты, поэтому день посвящали посадке этой культуры. Также сегодня хороший день для посадки огурцов и малины.

18 мая нужно съесть блюдо из капусты для крепкого здоровья и долголетия. Капустный лист в этот день кладут в колыбель ребенка, чтобы малыш рос здоровым. Сегодня считается хорошей приметой ужалиться крапивой или уколоться малиной - это принесет удачу.

18 мая на свет появляются добрые, отзывчивые и сострадающие люди. День считается удачным для рискованных дел и денежных вложений, но неудачным для азартных игр.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя распускать слухи и сплетни, врать про других людей, иначе у самого сплетника случится беда. Одиноким женщинам нельзя ходить в гости к вдовам или безбрачным людям, иначе не выйдут замуж. Жаловаться на здоровье сегодня нельзя - болезнь усугубится.

Приметы погоды 18 мая

На ели появились шишки - пора засевать поле.

Черемуха зацвела - к похолоданию.

Если земля впитывает воду после полива, то август будет сухим, а если вода разливается - дождливым.

Если каштаны уже отцвели, то заморозков больше не будет.

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