Календарь именин на август подскажет, каким именем назвать мальчика или девочку, чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель.

Именины - это духовный день рождения христианина, когда церковь чтит память святого с его именем. В такую дату христианин может обратиться к своему святому тезке с молитвой, и он обязательно услышит верующего.

Верующие родители могут выбрать имя для ребенка из списка церковных именин в день рождения малыша или ближайшую к нему дату. Тогда святой будет оберегать мальчика или девочку от несчастий, и станет ангелом-хранителем для ребенка. УНИАН подскажет, кто празднует именины в августе, и каким именем стоит назвать августовского младенца.

Именины в августе 2022 года

1 августа: Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.

2 августа: Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.

3 августа: Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян, Анна.

4 августа: Алексей, Михаил, Магдалина, Мария.

5 августа: Андрей, Виталий, Теодор, Трофим, Федор, Анна.

6 августа: Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Николай, Роман, Ян, Кристина.

7 августа: Александр, Макар, Анна, Ираида.

8 августа: Игнат, Сергей, Теодор, Федор, Прасковья.

9 августа: Герман, Иван, Клим, Николай, Платон, Савва, Эммануил, Ян, Анфиса.

10 августа: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона, Ирина.

11 августа: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

12 августа: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, Ангелина, Люция.

13 августа: Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Вольдемар, Георгий, Денис, Егор, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Ян, Анна, Елизавета.

14 августа: Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор, Соломия, София.

15 августа: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.

16 августа: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Соломия.

17 августа: Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

18 августа: Ефим, Иван, Максимилиан, Симон, Ян, Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна.

20 августа: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дементий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр, Ян.

21 августа: Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.

22 августа: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков, Ян, Арина, Ирина, Мария.

23 августа: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа: Александр, Василий, Макар, Максим, Марк, Мартин, Теодор, Федор, Мария, Сюзанна.

25 августа: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Симон, Степан, Теодор, Федор, Яков, Ян.

26 августа: Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков, Ян, Евдокия, Ксения, Оксана.

27 августа: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Матвей, Николай, Семен, Теодор, Федор, Ева, Евдокия.

28 августа: Мария.

29 августа: Аким, Александр, Демид, Лаврентий, Нил, Степан, Яков, Анна.

30 августа: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Филипп, Ульяна, Юлиана.

31 августа: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Егор, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Лука, Макар, Михаил, Эмиль, Ян, Ульяна, Юлиана.

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