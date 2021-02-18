Сегодня отмечаются именины 3 мужских и 3 женских имен.

Именины - это день почитания святых и мучеников православной церковью. В дату памяти своего святого христиане празднуют День ангела и обращаются к своему духовному покровителю с молитвами о здравии. Многие верующие родители выбирают ребенку церковное имя из списка церковных именин за день рождения мальчика или девочки.

Мужские именины 18 февраля

Антон: произошло от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Женские именины 18 февраля

Агата: вариант мужского имени Агапий (Агапит), от греческого слова агапе - "любовь".

Александра: женская форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".

Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

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Автор: Екатерина Пулатова