Сегодня празднуются именины 13 мужских и 1 женского имени.

В православии каждый день в году посвящен памяти мученикам и святым, а их тезки празднуют свой День ангела. Сегодня свои именины отмечают обладатели 13 мужских и 1 женского имени. Из списка церковных святцев вы можете выбрать имя для мальчика или девочки, рожденных 16 февраля.

Мужские именины 16 февраля

Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "родом с берегов Адриатического моря", форма мужского имени Андрей - "сильный", "мужественный".

Владимир: форма древнерусского имени Володимѣръ, от слов "володѣти" (владеть) и "мир" - "владеющий миром".

Вольдемар: от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель" немецкий аналог имени Владимир.

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога"

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Семен, Симон: формы древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Тимофей: происходит от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 16 февраля

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова