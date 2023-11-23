23 ноября православная церковь чтит память Георгия Победоносца, одного из самых известных христианских святых. В народе этот праздник известен как Юрьев день или Юрий Осенний. В эту дату отмечают свои именины три родственных имени Георгий, Юрий и Егор. На древнегреческом они означают "земледелец". Этих мужчин можно поздравить с именинами, а рожденного 23 ноября мальчика можно назвать одним из этих имён.
Поздравления с Днем ангела Георгия, Юрия и Егора
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
У каждого из нас
Есть Ангел свой, хранитель,
Он призван защищать
От неудач и бед,
С Днем ангела тебя!
Пусть он сильней гранита
С тобою навсегда
Проходит путь побед!
***
С днем ангела я поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
***
В День ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
А с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым
И верить в чудо с ним!
***
С Днем Ангела тебя, со светлым днем.
Сегодня славим мы его и пусть во всем
Убережет тебя, спасет от холодов,
Пусть будет море счастья и цветов,
Улыбок теплых, дней в году погожих
И новостей побольше — лишь хороших!
***
С днем ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и радостью, а твой ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу.
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Юрий, с Днем ангела тебя! В этот особенный день хочу пожелать тебе, чтобы ангелы творили чудеса вокруг тебя и наполняли твою жизнь счастьем. Пусть тебе во всем везет и сбываются все мечты!
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С днем ангела, Георгий! Пусть ангелы проложат тебе путь к успеху, здоровью и исполнению всех заветных желаний. И пусть этот праздник будет днем благословения, наполненным добротой и теплом сердца.
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Поздравляю с днем ангела, Егор! Пусть ангелы несут в твою жизнь удачу, любовь и свет, освещая твой путь.
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Георгий, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы на всём жизненном пути тебе помогал твой святой покровитель, оберегал от несчастий и болезней. А Георгий Победоносец чтобы принес победу всей Украине!
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Юрочка, поздравляю тебя с именинами. Пусть каждый момент этого дня будет полон веселья, улыбок и теплых встреч. Мы все тебя ценим и любим, ты - наш самый дорогой человек.
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Егор, с Днем твоего ангела! В этот особенный день хочу пожелать тебе вдохновения и сил для новых творческих начинаний. Пусть каждый миг приносит неизгладимые впечатления, а вокруг цветут яркие краски позитива. Пусть твои сердечные желания сбудутся, а следующий год принесет множество удивительных событий.