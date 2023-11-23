23 ноября поздравьте с именинами обладателей Георгий, Егор и Юрий.

23 ноября православная церковь чтит память Георгия Победоносца, одного из самых известных христианских святых. В народе этот праздник известен как Юрьев день или Юрий Осенний. В эту дату отмечают свои именины три родственных имени Георгий, Юрий и Егор. На древнегреческом они означают "земледелец". Этих мужчин можно поздравить с именинами, а рожденного 23 ноября мальчика можно назвать одним из этих имён.

Поздравления с Днем ангела Георгия, Юрия и Егора

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

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Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

У каждого из нас

Есть Ангел свой, хранитель,

Он призван защищать

От неудач и бед,

С Днем ангела тебя!

Пусть он сильней гранита

С тобою навсегда

Проходит путь побед!

***

С днем ангела я поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется – случится,

Ну а счастье – вечно длится,

Если встретятся невзгоды –

Пусть не сделают погоды!

***

В День ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

А с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым

И верить в чудо с ним!

***

С Днем Ангела тебя, со светлым днем.

Сегодня славим мы его и пусть во всем

Убережет тебя, спасет от холодов,

Пусть будет море счастья и цветов,

Улыбок теплых, дней в году погожих

И новостей побольше — лишь хороших!

***

С днем ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и радостью, а твой ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу.

***

Юрий, с Днем ангела тебя! В этот особенный день хочу пожелать тебе, чтобы ангелы творили чудеса вокруг тебя и наполняли твою жизнь счастьем. Пусть тебе во всем везет и сбываются все мечты!

***

С днем ангела, Георгий! Пусть ангелы проложат тебе путь к успеху, здоровью и исполнению всех заветных желаний. И пусть этот праздник будет днем благословения, наполненным добротой и теплом сердца.

***

Поздравляю с днем ангела, Егор! Пусть ангелы несут в твою жизнь удачу, любовь и свет, освещая твой путь.

***

Георгий, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы на всём жизненном пути тебе помогал твой святой покровитель, оберегал от несчастий и болезней. А Георгий Победоносец чтобы принес победу всей Украине!

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Юрочка, поздравляю тебя с именинами. Пусть каждый момент этого дня будет полон веселья, улыбок и теплых встреч. Мы все тебя ценим и любим, ты - наш самый дорогой человек.

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Егор, с Днем твоего ангела! В этот особенный день хочу пожелать тебе вдохновения и сил для новых творческих начинаний. Пусть каждый миг приносит неизгладимые впечатления, а вокруг цветут яркие краски позитива. Пусть твои сердечные желания сбудутся, а следующий год принесет множество удивительных событий.

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