Сегодня отмечается 6 мужских и 2 женских именин.

В церковном календаре святцев обозначены даты церковной памяти всех мучеников и святых. В такие дни христианин с именем святого молится своему небесному тезке и просит защиты от бед. Чтобы святой также оберегал ребенка, малыша нарекают именем из списка именин в день рождения или крещения.

Мужские именины 5 июля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".

Геннадий: произошло от древнегреческого имени Геннадиос, от геннадас - "благородный", "высокорожденный".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Теодор, Федор: варианты греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 5 июля 2021 года

Ульяна: произошло от латинского имени Иулания – "из рода Юлиев", "принадлежащая Юлию".

Юлиана: женская форма имени Юлиан, от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Екатерина Пулатова