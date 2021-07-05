В церковном календаре святцев обозначены даты церковной памяти всех мучеников и святых. В такие дни христианин с именем святого молится своему небесному тезке и просит защиты от бед. Чтобы святой также оберегал ребенка, малыша нарекают именем из списка именин в день рождения или крещения.
Мужские именины 5 июля
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".
Геннадий: произошло от древнегреческого имени Геннадиос, от геннадас - "благородный", "высокорожденный".
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Теодор, Федор: варианты греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 5 июля 2021 года
Ульяна: произошло от латинского имени Иулания – "из рода Юлиев", "принадлежащая Юлию".
Юлиана: женская форма имени Юлиан, от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".
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