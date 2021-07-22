Сегодня отмечается 9 мужских именин.

Именины – это важный день для христианина. Это день духовного единства со своим одноименным святым. В день ангела святой, в честь которого назван человек, слышит все молитвы и отвечает на наши просьбы. Считается, что ангел-хранитель защищает от бед своих земных тезок. Чтобы небесная защита была у ребенка, мальчику или девочке выбирают имя из списка именин.

Мужские именины 22 июля 2021 года

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Андрей: образовано от древнегреческого имени Андрос, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Теодор, Федор: происходит греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова