Сегодня отмечается 11 мужских и 7 женских именин.

В день ангела человек обращается в молитве к своему святому тезке, которого почитает церковь в этот день. Из всех дат именин в году главной считается та, которая ближе всего ко дню рождения. Почитаемый в этот день святой становится покровителем человека и защитником от бед.

Мужские именины 17 июля

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Богдан: от древнерусских слов "Богъ" и "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Ефим: произошло от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец" краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Теодор, Федор: современные формы греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 17 июля

Александра: женская форма имени Александр - "защитница людей".

Анастасия: женская форма имени Анастасий, что происходит от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Марта, Марфа: от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Ольга: образовано от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", а также от древнеславянских имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

Татьяна: от греческого татто - "учредительница", "устроительница", образовано от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

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Автор: Екатерина Пулатова