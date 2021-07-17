В день ангела человек обращается в молитве к своему святому тезке, которого почитает церковь в этот день. Из всех дат именин в году главной считается та, которая ближе всего ко дню рождения. Почитаемый в этот день святой становится покровителем человека и защитником от бед.
Мужские именины 17 июля
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".
Богдан: от древнерусских слов "Богъ" и "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Ефим: произошло от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро".
Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец" краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
Теодор, Федор: современные формы греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 17 июля
Александра: женская форма имени Александр - "защитница людей".
Анастасия: женская форма имени Анастасий, что происходит от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Марта, Марфа: от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
Ольга: образовано от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", а также от древнеславянских имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".
Татьяна: от греческого татто - "учредительница", "устроительница", образовано от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.
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