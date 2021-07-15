Сегодня отмечаются 1 мужские именины.

В православии каждый день отмечаются именины – дни почитания некоторых святых и мучеников. Тезки святых в день именин обращаются к своим небесным покровителям и просят благословения во всех делах. Из списка святцев за день рождения ребенка родители выбирают имя малышу. Тогда святой, чье имя носит человек, будет оберегать христианина по жизни.

Мужские именины 15 июля

Арсений: от древнегреческого имени Арсениос, которое происходит от греческого слова арсен - "мужественный", "зрелый".

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Автор: Екатерина Пулатова