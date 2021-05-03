Астрологи рассказали, что звезды приготовили нам на вторник, 4 мая.

4 мая гороскоп предвещает успех тем, кто привык действовать решительно. Завтра лучше избегать споров, чтобы не портить отношения с окружающими.

Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Овен в этот день может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. И ему это под силу!

Телец

У Тельца завтра будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Возможно, он это сделает сам, а может – с помощью окружающих.

Близнецы

День предоставит Близнецам хорошие возможности, но только в том случае, если они будут действовать смело и нестандартно.

Рак

Завтра Рак рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Но так ли это на самом деле?

Лев

Завтра – день, когда Лев может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Но какие выводы он сделает из этих ситуаций?

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Дева

Завтра Дева может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ей приходится делать, она одобряет.

Весы

Звезды гороскопа советуют Весам по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Весы зависят, – например, с начальством.

Скорпион

День хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Стрелец

Завтра Стрельцу стоит пересмотреть свои планы, в том числе и глобальные. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Козерог

В этот день Козерога могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки.

Водолей

Завтра Водолею потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб.

Рыбы

Если в прошлом Рыбы пытались утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу.

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Автор: Ольга Робейко