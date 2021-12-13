Лунный календарь 2021 на декабрь гласит, что полная луна взойдет на небе 19 числа.

Декабрьское полнолуние будет последним в этом году. Его прозвали "Холодной луной" или "Луной солнцестояния", так как зимнее солнцестояние наступит через 2 дня после полной луны. УНИАН расскажет, как привлечь удачу в этот период, а также что можно и нельзя делать.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь 2021 на декабрь.

Полнолуние в декабре 2021 - какого числа, в чем суть явления

Читайте такжеЛунный посевной календарь на декабрь 2021: когда можно работать с растениямиПолная луна этого месяца окажется на небе 19 декабря в 06:38 по Киеву. Небесное светило в этот момент будет находиться в созвездии Близнецов. Иногда декабрьскую полную луну называют "Луна длинной ночи" - за то, что она освещает самую долгую ночь в году, а также "Морозная" или "Снежная".

Астрологи предупреждают, что полнолуние, вне зависимости от времени и названия, считается неблагоприятным периодом для множества дел. В эти лунные сутки необходимо быть особенно внимательными и не растрачивать свою энергетику попусту.

Что можно делать в полнолуние

Специалисты по эзотерике утверждают, что декабрьское полнолуние неблагоприятно для изменений. Любые перемены в этот период не принесут радости, поэтому затевать их не стоит. Более того, небесное светило в этом месяце обнажит души людей и все темные помыслы выйдут наружу. Те люди, у которых внутри царит свет, получат благословение звезд на добрые дела.

Не забывайте, что в это же время Венера начнет свое ретроградное движение, так что, вполне возможно возвращение бывших.

19 числа - благоприятный день, чтобы:

ездить к родственникам;

медитировать, слушать себя;

заниматься творчеством;

гулять на свежем воздухе;

расслабляться, отдыхать.

Полезно будет провести этот день в уединении с собой, почитать книгу, посмотреть любимый фильм. Вы можете отправиться с семьей на прогулку в парк и зарядиться положительной энергетикой.

Что нельзя делать в полнолуние

Стоит помнить, что любая полная луна не поддерживает денежных операций, поэтому в данный период нельзя:

проводить крупные финансовые сделки;

одалживать и занимать деньги;

ссориться, обижаться;

переедать;

отправляться в путешествие.

Менять работу тоже не рекомендуется - скорее всего, новое место вам не понравится. Если отмечаете в этот день какой-либо праздник, воздержитесь от употребления спиртных напитков, чтобы не разгневать небесное светило.

Ритуалы на полнолуние 2021

Полная луна в такой период освещена на 100%, именно поэтому готова отдать максимум своей энергии. Астрологи рекомендуют использовать ее, чтобы улучшить свою жизнь.

Ритуалы на деньги

Первый вариант: выйдите ночью на балкон, зажмите в руке монетку и произнесите заговор:

Иду на торг купцом, возвращаюсь на соболе молодцом, заношу домой клад, дай Бог столько денег, чтобы не было, куда класть. Аминь

Зайдите обратно в квартиру и как-нибудь пометьте монетку, чтобы не потратить случайно. Положите в кошелек и носите с собой, в следующее полнолуние повторите обряд. Если делать так каждый месяц, то в семье деньги никогда не переведутся.

Второй вариант (необходимо использовать, когда свет луны максимально яркий): возьмите чашку или миску, наполните водой из-под крана и бросьте в нее монетку серебряного цвета. Затем поставьте емкость так, чтобы на нее падал лунный свет. Проведите рукой над чашей, как бы наполняясь энергией воды, и трижды произнесите заговор:

Прекрасная Хозяйка луны! Принеси мне богатство, наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что Ты дашь!

После этого воду вылейте на землю, а монетку всегда носите с собой.

Ритуалы на любовь

Первый вариант (делать нужно вечером в день полнолуния, когда на улице еще светло): возьмите мыльные пузыри, выйдите на улицу и выдувайте их. Затем, вглядываясь в самый большой пузырь, представьте внутри него вашего любимого человека. Мысленно пожелайте ему счастливого пути и будьте уверены - шарик долетит до луны, а она поможет вам привлечь жениха.

Второй вариант (проводить в ночь полнолуния): возьмите лист бумаги, ручку и скажите: "Приглашаю в свою жизнь мужчину…", а дальше подробно опишите человека, которого хотите видеть рядом с собой - от характера до внешности. Прочтите свой рассказ вслух, затем открытый лист положите на подоконник так, чтобы на буквы падал лунный свет. Астрологи говорят, что загаданное сбывается в течение месяца.

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Автор: Кристина Кащавцева