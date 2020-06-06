6 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 июня – 157-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 208 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 6 июня 2020

В этот день мир отмечает День рисования драконов, День рождения электрического утюга и Международный день очистки водоемов.

Читайте такжеДень отца 2020: дата праздника, поздравления, открыткиВ Украине - День журналиста. Этот профессиональный праздник работников средств массовой информации был учрежден указом президента в 1994 году в честь принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов, что произошло в 1992 году в этот день. День журналиста - это не только профессиональный праздник корреспондентов и репортеров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты. Поздравляем!

В США празднуют День автокинотеатров, День черного медведя, День самогона, День очков, День игрушки Йо-йо, в Болгарии - Фестиваль роз, в Боливии - День учителя, в Швеции - Национальный день, в Южной Корее - День поминовения, в Канаде - День вооруженных сил, в Казахстане - День финансовой полиции, в Испании - День вооруженных сил, в Малайзии - День рождения короля.

Памятные даты 6 июня, годовщины и события

В 1664 году в этот день Новый Амстердам был переименован в Нью-Йорк.

В 1882 году более 100 тысяч жителей Бомбея погибли от огромных волн, которые циклон пригнал в гавань с Аравийского моря.

В 1882 году американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. За 200 лет до изобретения Генри Сили утюги отливали из чугуна и разогревали в печах. Они быстро остывали и были абсолютно непригодны для глажки тонкого белья или модного бархата. Для глажки одного платья или камзола прачки вынуждены были использовать несколько утюгов разных размеров и при этом постоянно находиться рядом с раскаленной печью. Вскоре вместо того, чтобы нагревать утюг на печи, стали засыпать угли прямо в него. Во второй половине 19 века в Европе появились утюги, работающие на газу и жидком горючем: керосине, алкоголе и нефти. Были они пожароопасны и очень непрактичны, но гораздо медленнее остывали. Первые электроутюги во многом превосходили своих предшественников. В них нагревательным элементом была электрическая дуга, расположенная между угольными электродами, к которым подводился постоянный ток. Однако, несмотря на все новшества, обращаться с такими утюгами было трудно и опасно. В 1920 году появились первые утюги с термостатическим управлением. В зависимости от выбранного типа ткани из трех предложенных - шерсть, лен, шелк - утюг нагревался до нужной температуры. Во второй половине 20 века появились первые утюги с функцией отпаривания. Дальнейшая эволюция незаменимого домашнего прибора пошла семимильными шагами.

В 1933 году в городе Кэмден, штат Нью-Джерси, открылся первый в мире кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля.

В 1942 году был совершен первый прыжок с парашютом из синтетической ткани.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 июня чтит память преподобного Никиты, столпника. В народе день называют Свобориное дерево. День был посвящен такому целебному растению, как шиповник. Почему его называют свобориным деревом, по сей день неизвестно. Есть примета на 6 июня: если мало цветов на шиповнике, то могут возникнуть беды, а если много, то весь год семья проживет в мире и благополучии. Злые люди иногда специально срывают цветы, чтобы насолить. Не выпускайте свой куст из виду до заката. В этот день люди срывали ветки шиповника с распустившимися цветками и приносили их в дом. Считалось, что это поможет выгнать нечистую силу из жилища. В день свобориного дерева, чтобы сохранить красоту, девушки и женщины умывались водой с лепестками шиповника. А чтобы красоту приобрести, нужно было на заре возле кустарника произнести заговорные слова.

Что сегодня нельзя делать

Постарайтесь не ссориться с близкими людьми, при желании сделайте для них что-то хорошее.

Приметы на 6 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- травой пахнет сильнее обычного – к осадкам;

- идет дождь - в лесу будет много грибов;

- зацвел шиповник - холодов больше не будет до самой осени;

- зацвели калина и земляника - будет много сыроежек;

- пчелы над акацией вьются – к дождю, над рябиной – к ясной погоде.

6 июня именины

Именины у Никиты, Симеона, Стефана, Феодора, Ксении и Ивана.

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