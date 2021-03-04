На самом деле Ярослав Мудрый был без длинной бороды и имел голубые глаза.

Настоящее лицо Ярослава Мудрого в виде голограммы отныне могут увидеть все посетители заповедника "София Киевская".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уникальную призму для демонстрации реальной внешности киевского князя сделали на заказ в Дании.

Настоящее лицо Ярослава Мудрого было воссоздано в рамках проекта "Украина. Возвращение своей истории".

До этого Ярослава знали по изображению, созданному в советские времена. Оказалось, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без длинной бороды и значительно привлекательнее.

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Автор: УНИАН