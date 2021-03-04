Так на самом деле выглядел Ярослав Мудрый, говорят специалисты / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Настоящее лицо Ярослава Мудрого в виде голограммы отныне могут увидеть все посетители заповедника "София Киевская".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Уникальную призму для демонстрации реальной внешности киевского князя сделали на заказ в Дании.
Настоящее лицо Ярослава Мудрого было воссоздано в рамках проекта "Украина. Возвращение своей истории".
До этого Ярослава знали по изображению, созданному в советские времена. Оказалось, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без длинной бороды и значительно привлекательнее.
Новости Украины: в Киеве показали истинное лицо Ярослава Мудрого
Вас также могут заинтересовать новости:
- В центре Одессы археологи начали раскопки, чтобы найти древний замок
- В Одессе начали масштабные археологические раскопки - надеются найти Хаджибейскую крепость (видео)
- На Днепропетровщине во время строительства дороги нашли более 2 тысяч старинных артефактов (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram