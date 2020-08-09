9 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

9 августа - 221-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 144 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 9 августа 2020

В этот день мир отмечает День книголюбов и Международный день коренных народов мира.

В Украине - День работников ветеринарной медицины, День строителя (празднуются во второе воскресенье августа), в Японии – День объятий, в ЮАР – Женский день, в Уругвае, Чили – День детей, в Бразилии – День отца, в США – День рисового пудинга, День защиты леса от пожара, День «дымняшки», День польки, в Сингапуре – День республики, в Канаде – День миротворцев, в Болгарии – День Военно-морского флота.

Памятные даты 9 августа, годовщины и события

В 1173 году в Италии началось строительство Пизанской башни.

В 1483 году в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы.

В 1859 году американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор, правда, тогда он назвал эту непрерывно движущуюся конструкцию «крутящийся лестницей». В целом, патент именно на «эскалатор» впервые получил его соотечественник - Джесс Рено 33 года спустя. Но изобретение Эймса стало прототипом прекрасно всем знакомого устройства.

Читайте такжеМедовый Спас 2020: когда и как лучше отпраздновать этот деньВ 1910 году американец из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

В 1942 году в этот день прошел «Матч смерти» в оккупированном гитлеровцами Киеве. Поединок между киевскими футболистами и немецкими, сыгранный в самый разгар Второй мировой, стал одним из самых трагичных в истории футбола. С самого начала киевляне вели в счете, но в перерыве к ним в раздевалку зашел немецкий полковник и под угрозой лагерей и расстрела потребовал сдаться. Второй тайм прошел в равной и жесткой борьбе и немцам таки удалось сравнять счет. Но затем наши вырвали победу 5:3, которая стоила им жизни. Сразу после игры все 11 футболистов были увезены в Бабий Яр и расстреляны.

В 1945 году, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную «Толстяк», на Японию, разрушив Нагасаки. Погибли 74 тысячи человек.

В 1962 году Роберт Циммерман - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет - официально изменил свое имя. С этого дня его звали Боб Дилан.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 августа чтит память святого великомученика Пантелеимона (Пантолеон). Другие названия праздника: «Пантелеимон Кочанный», «Кочанник», «Целитель», «Капустные щи», «Палий». В старину 9 августа начинался последний сбор лекарственных трав.

Что сегодня нельзя делать

Нежелательно выходить в поле, если небо не идеально чистое и, по народным приметам, видно, что будет дождь. Это как раз время сильных гроз.

Приметы на 9 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь;

- сильно стрекочут кузнечики – погода будет ясной и сухой.

9 августа именины

Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана и Николая.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram