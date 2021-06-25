День таможенной службы в Украине ежегодно отмечается 25 июня.

День работника таможни 2021: поздравления в стихах

Задача серьезная, рядом граница,

Без спросу здесь не пролетит даже птица!

Таможенник, с праздником! Ты молодец!

Ты мастер, ты дока, ты гуру, ты спец!

Удачи в работе, семейного счастья!

Пускай стороной пробегают напасти!

Спокойного неба, удачи, везенья,

Желаний заветных твоих исполненья!

***

На границах всегда было сложно -

Всяк купчина с товаром хитрит!

Но работники славной таможни,

Проработав хоть месяц, хоть три -

Знают, что, - хоть зимою, хоть летом, -

Контрабанда у нас не пройдет!

Ведь недаром - и тоже за это! -

Уважает давно вас народ!

В общем, вспомним сейчас о таможне.

В праздник ваш мы хотим пожелать

Вам успехов в труде архисложном,

Не грустить, не тужить, не хворать!

***

Таможенник – герой лихих сюжетов:

Он бережет державы рубежи,

И всей душой печется о бюджете,

И жить стремится честно, не по лжи.

Ни в ком не вызывает удивления

Талант Ваш искушений избежать…

Мой честный друг! Примите поздравления!

Вы гордость всей таможни! Так держать!

***

Милые, добрые, славные стражники!

Боятся вас воры и саботажники,

И злые, нечестные контрабандисты,

И хитрые, ловкие пропагандисты.

Таможенник – верный и смелый воитель,

Покоя и мира надёжный хранитель.

Желаем здоровья и море удачи,

Любви и спокойствия, как же иначе?

Поздравления с Днем таможенника в прозе

Читайте такжеКак будут работать банки в выходные: график на июньские праздникиПоздравляю с Днем таможенника! Есть же на свете люди, которым к лицу и форма, и служба, а их содержание – выше всяких похвал! Так и оставайся таким долгие, долгие годы! Держи службу и личную жизнь в полном порядке и уверенно иди к повышению!

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Решительный настрой и ответственность, осмотрительность и внимательность, а также настойчивость и удача – вот основа вашего профессионализма. Пусть эти качества всегда будут с вами. Поздравляем вас, таможенники!

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С Днем таможенника, наши дорогие стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: «Таможня дает добро!»

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Окружение верных друзей, выполняющих общую задачу, является залогом успеха в любом деле. Пусть вас всегда окружают только настоящие, преданные люди. Поздравляем вас!

Напомним, что скоро украинцы отпразднуют День Конституции. Этот праздник порадует нас дополнительным выходным днем.

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Автор: Кристина Кащавцева