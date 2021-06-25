В 1991 году Верховная Рада приняла закон о таможенном деле. Чуть позднее, 22 июня 1992 года, президент Леонид Кравчук подписал указ и установил, что отныне День таможенной службы Украины - официальный профессиональный праздник.
Советский Союз оставил нам богатое наследство: 25 таможен, 49 таможенных постов, а также 14 железнодорожных, 4 авиационных, 29 автомобильных и 17 морских и речных пунктов пропуска.
Таможенная служба Украины - важная структура, которая контролирует границы страны и сохраняет их целостность. Работники таможни регулируют вопросы перемещения граждан, оборот товаров и следят за тем, чтобы потенциально опасные личности не попадали на территорию страны и не ввозили запрещенные предметы или вещества.
День работника таможни 2021: поздравления в стихах
Задача серьезная, рядом граница,
Без спросу здесь не пролетит даже птица!
Таможенник, с праздником! Ты молодец!
Ты мастер, ты дока, ты гуру, ты спец!
Удачи в работе, семейного счастья!
Пускай стороной пробегают напасти!
Спокойного неба, удачи, везенья,
Желаний заветных твоих исполненья!
***
На границах всегда было сложно -
Всяк купчина с товаром хитрит!
Но работники славной таможни,
Проработав хоть месяц, хоть три -
Знают, что, - хоть зимою, хоть летом, -
Контрабанда у нас не пройдет!
Ведь недаром - и тоже за это! -
Уважает давно вас народ!
В общем, вспомним сейчас о таможне.
В праздник ваш мы хотим пожелать
Вам успехов в труде архисложном,
Не грустить, не тужить, не хворать!
***
Таможенник – герой лихих сюжетов:
Он бережет державы рубежи,
И всей душой печется о бюджете,
И жить стремится честно, не по лжи.
Ни в ком не вызывает удивления
Талант Ваш искушений избежать…
Мой честный друг! Примите поздравления!
Вы гордость всей таможни! Так держать!
***
Милые, добрые, славные стражники!
Боятся вас воры и саботажники,
И злые, нечестные контрабандисты,
И хитрые, ловкие пропагандисты.
Таможенник – верный и смелый воитель,
Покоя и мира надёжный хранитель.
Желаем здоровья и море удачи,
Любви и спокойствия, как же иначе?
Поздравления с Днем таможенника в прозе
Читайте такжеКак будут работать банки в выходные: график на июньские праздникиПоздравляю с Днем таможенника! Есть же на свете люди, которым к лицу и форма, и служба, а их содержание – выше всяких похвал! Так и оставайся таким долгие, долгие годы! Держи службу и личную жизнь в полном порядке и уверенно иди к повышению!
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Решительный настрой и ответственность, осмотрительность и внимательность, а также настойчивость и удача – вот основа вашего профессионализма. Пусть эти качества всегда будут с вами. Поздравляем вас, таможенники!
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С Днем таможенника, наши дорогие стражи границы государства! Оставайтесь собранными и выносливыми. И пусть частыми станут слова: «Таможня дает добро!»
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Окружение верных друзей, выполняющих общую задачу, является залогом успеха в любом деле. Пусть вас всегда окружают только настоящие, преданные люди. Поздравляем вас!
Напомним, что скоро украинцы отпразднуют День Конституции. Этот праздник порадует нас дополнительным выходным днем.
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