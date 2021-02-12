Чтобы праздник прошел незабываемо для вас двоих, воспользуйтесь советами от УНИАН.

Влюбленные парочки во всем мире с нетерпением ожидают 14 февраля - День святого Валентина. В этот день парочки дарят друг другу валентинки, подарки и искренние слова любви. Чтобы праздник принес приятные впечатления - важно создать доверительную атмосферу и провести этот день вместе. УНИАН расскажет, чем можно заняться 14 февраля, чтобы этот день запомнился надолго.

Начните утро с романтики

Подайте своей половинке завтрак в постель - это очень романтичный способ показать свою заботу. Не важно, мужчина вы или женщина и насколько хорошо готовите - всегда приятно есть приготовленную любимым человеком еду. Не забудьте также заварить чашку кофе или подать бокал вина с завтраком. Сделайте своей половинке утренний массаж, а если вы не живете вместе - разбудите её по телефону.

Порадуйте половинку подарком

День влюбленных - хорошая возможность продемонстрировать свои чувства к любимому человеку и подарить презент, который действительно пригодится вашей половинке. Это может быть любимая книга в бумажной обложке, вязанные вещи, билеты на развлекательное мероприятие для вас двоих или фотосессию. Хорошо, если подарок парный - так вы сможете вместе разделить радость от презента. УНИАН сделал подборку лучших подарков для мужчины и для женщины на 14 февраля - можете черпать идеи.

Сыграйте свадьбу

Торжество не должно быть настоящий - устройте себе "репетицию". 14 февраля во многих местах можно сыграть шуточную свадьбу, где вы сможете примерить костюмы и сказать слова клятвы. Также 14 февраля - отличный день, чтобы сделать своей половинке предложение руки и сердца. Можно также отметить настоящую свадьбу в этот день - дата считается удачной для брака.

Устройте фотосессию

Зафиксируйте радостный и романтичный день на камеру, чтобы вспоминать пережитые эмоции позднее. В этот день можно заказать профессиональную фотосессию или фотографироваться вдвоем и делать селфи в течение дня. Вечером можно вместе распечатать фото, наклеить их в фотоальбом и вместе его украсить.

Отправьтесь в путешествие

Ничто так не сближает людей, как общие воспоминания в поездке. Выберите место, которое нравится вам обоим, и запланируйте поездку. Можно посетить место, где вы познакомились, съездить в новый город или выехать на природу. Любители активного отдыха могут отправиться в поход в лес или гор - совместное преодоление пути сблизит вас. Много развлечений для пар есть в Киеве - даже в городе вам не будет скучно.

Нежное завершение дня

В конце насыщенного дня позвольте себе расслабиться вместе - вы это заслужили. Сходите в сауну вдвоем, отдохните за совместным просмотром романтического фильма, потанцуйте под романтическую музыку. Ужин также можно отметить в романтической атмосфере - при свечах и в тематических украшениях.

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Автор: Екатерина Пулатова