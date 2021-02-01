Наступил февраль, а это значит, что уже совсем скоро День святого Валентина – прекрасный романтический праздник. И перед каждым любящим мужем встает вопрос: что подарить жене на 14 февраля?
Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыЛюбовь – чудесное окрыляющее чувство. И День святого Валентина является отличной возможностью продемонстрировать его, подчеркнуть свои чувства. Подарок жене на 14 февраля – шанс сделать неожиданный сюрприз, напомнить, что чувства к ней все такие же сильные. А для супругов в целом этот праздник часто становится возможностью добавить свежесть в отношения.
Чтобы сделать жене незабываемый подарок, мужу стоит прежде всего проанализировать все ее увлечения и желания. УНИАН подобрал несколько идей для подарков на День влюбленных. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их по ситуации и предпочтениям любимых жен.
Романтические подарки жене на День влюбленных
В такой романтический праздник не обойтись без чувственных, сентиментальных сюрпризов. Как вариант подарка можно выбрать что-то из списка:
- романтический праздник с букетом цветов и ужином при свечах;
- ванна с лепестками роз;
- красивое комнатное растение;
- музыкальная шкатулка, играющая всемирно романтический хит;
- оригинальный набор шоколадных конфет, необычные конфеты. Такой, казалось бы, банальный подарок оценит настоящая сладкоежка;
- коробка с экзотическими фруктами;
- набор чашек для влюбленных ручной работы;
- большой коллаж ваших общих фотографий, портрет по фотографии;
- романтическое путешествие.
Комфортные подарки жене на День влюбленных
Многие предпочитают дарить своим половинкам полезные подарки, свидетельствующие о заботе и любви. Но тут стоит подумать, что жене будет приятно получить в подарок, чтобы она почувствовала себя счастливой. Если жена имеет веселый характер и умеет ловко шутить, то можно выбрать что-то, например, с забавными надписями. Возможными вариантами подарка будут:
- теплый плед с набором подушек;
- прикольный плед с рукавами;
- банный набор с инициалами;
- подушка с вашими совместными фото;
- футболка с веселой надписью или носки с надписью "Ножки Ангела".
Особые подарки жене на День влюбленных
Все женщины стремятся выглядеть красиво и стильно. Одежду в подарок выбирать несколько сложно, однако можно подобрать какие-то особые драгоценности или аксессуары. Можно присмотреть какой-то оригинальный презент из данного списка:
- подвеска с любимым камнем или другое ювелирное изделие, учитывая предпочтения жены;
- любимые духи жены;
- красивое и эффектное нижнее белье. Здесь нужно заметить, что, выбирая такой сюрприз, мужчина делает его и себе – ведь его богиня, вероятно, захочет продемонстрировать, как на ней сидит полученный подарок.
Подарки на День святого Валентина по хобби жены
Романтика – это дух такого удивительного праздника, как День влюбленных. На 14 февраля жене хочется получить внимание и любовь своего мужа. Учитывая предпочтения половинка, можно подобрать что-то из следующего:
- билет на любимый спектакль, премьеру фильма или концерт любимой группы;
- туристическая путевка в теплую страну;
- средства для занятий спортом, специальный трекер, отслеживающий пульс, дыхание, ритм – для жены-спортсменки.
Выбирая подарок на День святого Валентина, хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Не обязательно подарок должен быть чем-то умопомрачительным и роскошным, но это точно то, что согреет и запомнится ей надолго. Конечно же, в этот день жена обязательно будет ждать от любимого мужа букета цветов.
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