Подарок жене на 14 февраля – шанс сделать неожиданный сюрприз, напомнить, что чувства к ней все такие же сильные.

Наступил февраль, а это значит, что уже совсем скоро День святого Валентина – прекрасный романтический праздник. И перед каждым любящим мужем встает вопрос: что подарить жене на 14 февраля?

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыЛюбовь – чудесное окрыляющее чувство. И День святого Валентина является отличной возможностью продемонстрировать его, подчеркнуть свои чувства. Подарок жене на 14 февраля – шанс сделать неожиданный сюрприз, напомнить, что чувства к ней все такие же сильные. А для супругов в целом этот праздник часто становится возможностью добавить свежесть в отношения.

Чтобы сделать жене незабываемый подарок, мужу стоит прежде всего проанализировать все ее увлечения и желания. УНИАН подобрал несколько идей для подарков на День влюбленных. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их по ситуации и предпочтениям любимых жен.

Романтические подарки жене на День влюбленных

В такой романтический праздник не обойтись без чувственных, сентиментальных сюрпризов. Как вариант подарка можно выбрать что-то из списка:

романтический праздник с букетом цветов и ужином при свечах;

ванна с лепестками роз;

красивое комнатное растение;

музыкальная шкатулка, играющая всемирно романтический хит;

оригинальный набор шоколадных конфет, необычные конфеты. Такой, казалось бы, банальный подарок оценит настоящая сладкоежка;

коробка с экзотическими фруктами;

набор чашек для влюбленных ручной работы;

большой коллаж ваших общих фотографий, портрет по фотографии;

романтическое путешествие.

Комфортные подарки жене на День влюбленных

Многие предпочитают дарить своим половинкам полезные подарки, свидетельствующие о заботе и любви. Но тут стоит подумать, что жене будет приятно получить в подарок, чтобы она почувствовала себя счастливой. Если жена имеет веселый характер и умеет ловко шутить, то можно выбрать что-то, например, с забавными надписями. Возможными вариантами подарка будут:

теплый плед с набором подушек;

прикольный плед с рукавами;

банный набор с инициалами;

подушка с вашими совместными фото;

футболка с веселой надписью или носки с надписью "Ножки Ангела".

Особые подарки жене на День влюбленных

Все женщины стремятся выглядеть красиво и стильно. Одежду в подарок выбирать несколько сложно, однако можно подобрать какие-то особые драгоценности или аксессуары. Можно присмотреть какой-то оригинальный презент из данного списка:

подвеска с любимым камнем или другое ювелирное изделие, учитывая предпочтения жены;

любимые духи жены;

красивое и эффектное нижнее белье. Здесь нужно заметить, что, выбирая такой сюрприз, мужчина делает его и себе – ведь его богиня, вероятно, захочет продемонстрировать, как на ней сидит полученный подарок.

Подарки на День святого Валентина по хобби жены

Романтика – это дух такого удивительного праздника, как День влюбленных. На 14 февраля жене хочется получить внимание и любовь своего мужа. Учитывая предпочтения половинка, можно подобрать что-то из следующего:

билет на любимый спектакль, премьеру фильма или концерт любимой группы;

туристическая путевка в теплую страну;

средства для занятий спортом, специальный трекер, отслеживающий пульс, дыхание, ритм – для жены-спортсменки.

Выбирая подарок на День святого Валентина, хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Не обязательно подарок должен быть чем-то умопомрачительным и роскошным, но это точно то, что согреет и запомнится ей надолго. Конечно же, в этот день жена обязательно будет ждать от любимого мужа букета цветов.

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Автор: УНИАН