День святого Валентина - идеи подарков жене / фото ua.depositphotos.com

Наступил февраль, а это значит, что уже совсем скоро День святого Валентина – прекрасный романтический праздник. И перед каждым любящим мужем встает вопрос: что подарить жене на 14 февраля?

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыЛюбовь – чудесное окрыляющее чувство. И День святого Валентина является отличной возможностью продемонстрировать его, подчеркнуть свои чувства. Подарок жене на 14 февраля – шанс сделать неожиданный сюрприз, напомнить, что чувства к ней все такие же сильные. А для супругов в целом этот праздник часто становится возможностью добавить свежесть в отношения.

Чтобы сделать жене незабываемый подарок, мужу стоит прежде всего проанализировать все ее увлечения и желания. УНИАН подобрал несколько идей для подарков на День влюбленных. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их по ситуации и предпочтениям любимых жен.

Романтические подарки жене на День влюбленных

В такой романтический праздник не обойтись без чувственных, сентиментальных сюрпризов. Как вариант подарка можно выбрать что-то из списка:

  • романтический праздник с букетом цветов и ужином при свечах;
  • ванна с лепестками роз;
  • красивое комнатное растение;
  • музыкальная шкатулка, играющая всемирно романтический хит;
  • оригинальный набор шоколадных конфет, необычные конфеты. Такой, казалось бы, банальный подарок оценит настоящая сладкоежка;
  • коробка с экзотическими фруктами;
  • набор чашек для влюбленных ручной работы;
  • большой коллаж ваших общих фотографий, портрет по фотографии;
  • романтическое путешествие.
Что подарить жене на День влюбленных / фото ua.depositphotos.com

Комфортные подарки жене на День влюбленных

Многие предпочитают дарить своим половинкам полезные подарки, свидетельствующие о заботе и любви. Но тут стоит подумать, что жене будет приятно получить в подарок, чтобы она почувствовала себя счастливой. Если жена имеет веселый характер и умеет ловко шутить, то можно выбрать что-то, например, с забавными надписями. Возможными вариантами подарка будут:

  • теплый плед с набором подушек;
  • прикольный плед с рукавами;
  • банный набор с инициалами;
  • подушка с вашими совместными фото;
  • футболка с веселой надписью или носки с надписью "Ножки Ангела".

Особые подарки жене на День влюбленных

Все женщины стремятся выглядеть красиво и стильно. Одежду в подарок выбирать несколько сложно, однако можно подобрать какие-то особые драгоценности или аксессуары. Можно присмотреть какой-то оригинальный презент из данного списка:

  • подвеска с любимым камнем или другое ювелирное изделие, учитывая предпочтения жены;
  • любимые духи жены;
  • красивое и эффектное нижнее белье. Здесь нужно заметить, что, выбирая такой сюрприз, мужчина делает его и себе – ведь его богиня, вероятно, захочет продемонстрировать, как на ней сидит полученный подарок.
Идеи подарков жене на День влюбленных / фото УНИАН

    Подарки на День святого Валентина по хобби жены

    Романтика – это дух такого удивительного праздника, как День влюбленных. На 14 февраля жене хочется получить внимание и любовь своего мужа. Учитывая предпочтения половинка, можно подобрать что-то из следующего:

    • билет на любимый спектакль, премьеру фильма или концерт любимой группы;
    • туристическая путевка в теплую страну;
    • средства для занятий спортом, специальный трекер, отслеживающий пульс, дыхание, ритм – для жены-спортсменки.

    Выбирая подарок на День святого Валентина, хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Не обязательно подарок должен быть чем-то умопомрачительным и роскошным, но это точно то, что согреет и запомнится ей надолго. Конечно же, в этот день жена обязательно будет ждать от любимого мужа букета цветов.

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    Автор: УНИАН