День повара отмечается ежегодно 20 февраля. Красивые поздравления для поваров собрал УНИАН.

Международный день повара отмечается 20 октября. Профессиональные повара - это настоящие творцы, которые превращают кулинарию в искусство и творчество. Они могут сделать блюдо одновременно привлекательным внешне, сытным и полезным.

Кулинары всего мира в эту дату получают поздравления от близких. Повару можно подарить забавный фартук, красивые прихватки или полезный кухонный гаджет.

16 октября отмечался похожий праздник - День пищевика.

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День повара - история праздника

Праздник основан в 2004 году Всемирной ассоциацей поваров. Это очень престижная кулинарная организация, которая насчитывает более 10 миллионов участников по всему миру. День повара был учрежден с целью повышения кулинарных стандартов и обучения молодых поваров куховарскому искусству.

Поздравления с Днем повара 2022

Повар — маг кулинарии.

Он в своей родной стихии —

Значит в кухне, средь кастрюль —

Держит очень крепко руль.

Редким блюдом угостишь,

А вкусняшкой искусишь.

Вау, ты готовишь круто —

Объедимся за минуту!

Кулинарных вариантов,

Рецептурных бриллиантов,

Удивительных талантов!

***

Нет прекраснее работы,

Чем на кухне колдовать,

Кулинарные заботы

Вкусно преодолевать!

Мастерство пусть не подводит,

И плита будет шустра,

А еще — растут доходы.

Вас с Днем повара, ура!

***

Вас поздравляем, повара.

Вы в своем деле мастера!

Пускай на кухне всякий раз

Всё получается у вас.

Пусть ничего не пригорит,

У всех пусть будет аппетит.

Пусть ваши блюда удивляют

И вмиг с тарелок исчезают.

Пусть будут вас всегда ценить

И от души благодарить.

***

Гремят кастрюли и пыхтит плита.

Опять на кухне закипит работа.

Жизнь повара не так уж и проста:

Готовка, жарка, разные заботы.

Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.

Хлопот и дел у поваров немало.

Недаром их прославил целый свет

И праздник подарил особо главный.

***

Поздравляем поваров

Дел вкуснейших мастеров!

Приготовить блюдо вкусно

Это тоже ведь искусство.

Желаем вам успехов у плиты,

В сердцах всегда привычной теплоты,

Жить сладко, вкусно и всегда красиво,

Жить мудро и вполне счастливо!

***

В День повара международный

Я поздравляю нежно вас.

На кухне вы, конечно, гуру,

И показать готовы класс.

Пускай работа вдохновляет,

Мишлен настигнет вас скорей,

И каждый новый день пусть будет

Лишь радостней и веселей.

***

Поваров с их днем сегодня,

Поздравляем от души.

Пусть исполнятся, конечно,

Все заветные мечты.

Пусть профессия приносит,

Доход хороший вам всегда.

Счастья, радости, здоровья,

Вам на долгие года!

***

Вот День повара настал,

Праздник вкусной жизни:

Супер-профессионал,

Ты не будь капризен!

Принимай дары судьбы —

Счастье и здоровье,

Дни твои будут полны

Радости с любовью.

***

Кто приготовит вкусную окрошку,

Чтоб ликовали наши животы?

Кто запечет вкуснейшую картошку?

Конечно, нет сомнений, это ты!

Готовить ты умеешь бесподобно,

Прими мое большое восхищение!

Ведь даже то, что было несъедобно,

Ты просто превращаешь в объедение!

***

Блюда все твои прекрасны —

И котлетки, и шашлык,

Все их хвалят ежечасно,

Ты же к этому привык.

В праздник твой я поздравляю

И хочу тебе шепнуть:

Лучший повар — ты, я знаю,

Что отметить не забудь!

***

Поздравляю тебя с Днем повара! Желаю тебе с каждым днем совершенствовать свои умения и навыки, чтобы одно блюдо выходило лучше прежнего! Готовь с душой и наслаждайся любимой работой! Пускай каждое твое творение будет оценено по достоинству, ведь ты шикарный повар! Так держать!

***

Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!

***

Поздравляем вас с международным днем повара! Хотим пожелать вам удачных рецептов для самых вкусных блюд, довольных клиентов, интересных мероприятий и легких рабочих дней.

***

Примите искренние поздравления в международный день повара. Пусть каждое ваше блюдо будет настоящим шедевром. Успех, везение и вдохновение будут верными помощниками и спутниками по жизни. Пусть вслед за успехом обязательно приходит и достаток.

***

Поздравляю с Международным днем повара! Желаю творческих успехов, вдохновения и сил. Пусть каждое блюдо будет фирменным, а эксперименты удачными. Здоровья, любви, процветания и достатка.

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