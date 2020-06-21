21 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

21 июня – 172-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 193 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 8 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 21 июня 2020

В этот день мир отмечает День селфи, Всемирный день рукопожатий, Международный день футболки, Международный день йоги, Всемирный день жирафов, Международный день скейтбординга, День солидарности атеистов, Всемирный день гуманистов, Всемирный день гидрографии.

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Памятные даты 21 июня, годовщины и события

В 1893 году в этот день первое колесо обозрения - «Чертово колесо» - было презентовано на Всемирной выставке в Чикаго. История такова: в 1891 году организаторы этого мероприятия, запланированного на 1893 год, объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать «визитной карточкой» будущей выставки и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню - «гвоздь» Всемирной выставки 1889 года в Париже. От инженеров со всего мира поступила масса заявок. В основном предлагалось построить еще более высокую башню. Но молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей. Инженеры посчитали его идею абсурдной. Но он не сдавался. Потратил 25 тысяч долларов собственных средств на создание чертежей и разработку точных спецификаций сооружения, и в результате администрация выставки согласилась. Было, правда, одно условие: в отличие от Эйфелевой башни, строительство которой частично финансировало правительство Франции, Джордж Феррис должен был сам найти деньги для сооружения своего детища. Большинство деталей будущего колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах их доставили в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м и диаметром 2 м. 36 кабинок вмещали по 60 посетителей каждая. Масса всего сооружения составляла 4100 тонн. Всего на постройку колеса было затрачено 250 тысяч долларов. 21 июня 1893 года аттракцион открылся для публики. За все время выставки на колесе прокатились почти 1,5 млн посетителей, заплатив за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти 730 тысяч долларов прибыли - по тем временам заоблачные деньги.

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В 1913 году впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шелковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолета, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд в Лос-Анджелесе.

В 1948 году фирма грамзаписи «Columbia Recording Corporation» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Это было настоящей революцией в музыкальной индустрии. На смену прежним тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы. «Columbia Recording Corporation» пригласила на презентацию полсотни корреспондентов ведущих американских газет. Рядом с колонной высотой 2,5 метра, сложенной из обычных пластинок со скоростью вращения 78 оборотов в минуту, стояла 40-сантиметровая стопочка дисков нового типа, на 33,3 оборота. После того как отзвучала первая мелодия - ми-минорный концерт Мендельсона - зал взорвался аплодисментами. 23-х минутный концерт уместился на одной стороне новой пластинки 12-дюймового диаметра, тогда как старых потребовалось бы не менее трех, причем с переворачиванием. С появлением долгоиграющих грампластинок стали сокращаться тиражи быстрых - 78 оборотов в минуту, и в конце 1960-х годов их производство окончательно свернули. А сегодня все грампластинки стали раритетом...

В 2004 году в этот день первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» вышел в космос.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 21 июня чтит память великомученика Феодора Стратилата, Гераклийского. В народе день назвали Федор Колодезник. 21 июня выбиралось место для будущих колодцев.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит строить планы на будущее, а также нельзя пить спиртное.

Приметы на 21 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- роса - будет хороший урожай конопли и льна;

- грозовой день – будет плохой сенокос;

- утренняя гроза – плохая примета для сенокоса.

21 июня именины

Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема и Павла.

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