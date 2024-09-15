Рассказываем, когда день осеннего равноденствия наступает в этом году и о главных обычаях этой даты.

Каждый год в конце сентября наступает день, который по продолжительности равен ночи. Это явление называют осеннее равноденствие. Чем оно примечательно, какие обычаи и приметы с ним связаны и какого числа будет день осеннего равноденствия 2024 - рассказываем в материале.

Когда осеннее равноденствие в 2024 году и что это за явление

День осеннего равноденствия - это время, когда Солнце "пересекает" экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Именно с этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая осень, а в Южном – весна.

Интересно, что каждый год Солнце переходит из полушария в полушарие в разное время, с разбросом в три дня - с 21 по 24 сентября. В 2024 году это произойдет 22 сентября в 15:43 по Киеву. Видео дня

В эту дату день и ночь будут одинаковыми по продолжительности, а после день начнет постепенно сокращаться, а ночь прибывать - аж до зимнего солнцестояния в декабре.

День осеннего равноденствия - ритуалы и традиции славян

Осеннее равноденствие у славян был мистическим днем, поэтому к нему готовились заранее. По одному из народных поверий, особую силу за неделю до и после равноденствия имеет ключевая вода - из источника или колодца. Ею старались умыться именно в этот день и набрать, так как она исцеляла больных. Также в это время заготавливали ягоды рябины - ее в народе считают не только полезной, но также часто используют как оберег для дома. Например, гроздья рябины вешают над входной дверью и раскладывают на подоконниках и между оконными рамами.

Ко дню осеннего равноденствия древние славяне подгоняли все текущие дела, заканчивали сбор урожая, а в саму дату традиционно собирались семьей за общим столом и приглашали в дом гостей.

Считается, что 22 сентября стол и хозяева дома должны быть особенно щедры - это привлечет достаток и благополучие.

Хорошей приметой также считается угостить яблоками кого-либо - это сулит удачу.

День осеннего равноденствия - что нельзя делать и что нужно

День осеннего равноденствия - отличное время, чтобы очиститься и избавиться от всего лишнего, отпустить его с благодарностью:

сделайте уборку в доме, проведите ревизию в шкафах и тумбочках;

разорвите отношения, которые тяготят;

постарайтесь разобраться со своими страхами;

примите ванную или сходите в баню.

По словам эзотериков, энергетика этого дня очень сильная, поэтому ее можно использовать, чтобы привлечь в жизнь положительные моменты.

Не следует в день осеннего равноденствия:

ссориться с кем-либо, а особенно с близкими;

начинать новые дела, планировать поездки – могут обернуться неприятностями;

давать деньги в долг;

выбрасывать остатки пищи со стола - их следует отдать птицам или животным.

Добрые поступки в этот день, согласно поверьям, притягивают счастье.

День осеннего равноденствия - приметы

По приметам дня можно спрогнозировать, какой будет погода:

яркое солнце в этот день - холода придут еще нескоро;

много ягод на рябине - осень окажется дождливой;

береза уже пожелтела - к ранним заморозкам и морозной зиме;

много желудей на дубе - на Рождество будет много снега.

Считается, что если птицы в день осеннего равноденствия улетают на юг, то это тоже к холодной зиме, но если вдруг в это время пройдет гроза – осень будет теплой.

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