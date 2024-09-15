Каждый год в конце сентября наступает день, который по продолжительности равен ночи. Это явление называют осеннее равноденствие. Чем оно примечательно, какие обычаи и приметы с ним связаны и какого числа будет день осеннего равноденствия 2024 - рассказываем в материале.
Когда осеннее равноденствие в 2024 году и что это за явление
День осеннего равноденствия - это время, когда Солнце "пересекает" экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Именно с этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая осень, а в Южном – весна.
Интересно, что каждый год Солнце переходит из полушария в полушарие в разное время, с разбросом в три дня - с 21 по 24 сентября. В 2024 году это произойдет 22 сентября в 15:43 по Киеву.Видео дня
В эту дату день и ночь будут одинаковыми по продолжительности, а после день начнет постепенно сокращаться, а ночь прибывать - аж до зимнего солнцестояния в декабре.
День осеннего равноденствия - ритуалы и традиции славян
Осеннее равноденствие у славян был мистическим днем, поэтому к нему готовились заранее. По одному из народных поверий, особую силу за неделю до и после равноденствия имеет ключевая вода - из источника или колодца. Ею старались умыться именно в этот день и набрать, так как она исцеляла больных. Также в это время заготавливали ягоды рябины - ее в народе считают не только полезной, но также часто используют как оберег для дома. Например, гроздья рябины вешают над входной дверью и раскладывают на подоконниках и между оконными рамами.
Ко дню осеннего равноденствия древние славяне подгоняли все текущие дела, заканчивали сбор урожая, а в саму дату традиционно собирались семьей за общим столом и приглашали в дом гостей.
Считается, что 22 сентября стол и хозяева дома должны быть особенно щедры - это привлечет достаток и благополучие.
Хорошей приметой также считается угостить яблоками кого-либо - это сулит удачу.
День осеннего равноденствия - что нельзя делать и что нужно
День осеннего равноденствия - отличное время, чтобы очиститься и избавиться от всего лишнего, отпустить его с благодарностью:
- сделайте уборку в доме, проведите ревизию в шкафах и тумбочках;
- разорвите отношения, которые тяготят;
- постарайтесь разобраться со своими страхами;
- примите ванную или сходите в баню.
По словам эзотериков, энергетика этого дня очень сильная, поэтому ее можно использовать, чтобы привлечь в жизнь положительные моменты.
Не следует в день осеннего равноденствия:
- ссориться с кем-либо, а особенно с близкими;
- начинать новые дела, планировать поездки – могут обернуться неприятностями;
- давать деньги в долг;
- выбрасывать остатки пищи со стола - их следует отдать птицам или животным.
Добрые поступки в этот день, согласно поверьям, притягивают счастье.
День осеннего равноденствия - приметы
По приметам дня можно спрогнозировать, какой будет погода:
- яркое солнце в этот день - холода придут еще нескоро;
- много ягод на рябине - осень окажется дождливой;
- береза уже пожелтела - к ранним заморозкам и морозной зиме;
- много желудей на дубе - на Рождество будет много снега.
Считается, что если птицы в день осеннего равноденствия улетают на юг, то это тоже к холодной зиме, но если вдруг в это время пройдет гроза – осень будет теплой.
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