Сегодня отмечается один из двух церковных праздников, посвященных святому Николаю Чудотворцу. 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году. Николай Чудотворец - один из самых почитаемых и наиболее праведных в православии святых. Он считается покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков.
Традиции и запреты в День Николая Чудотворца
Читайте такжеКогда отмечается Вознесение Господне 2021: главные традиции и запретыВ день Николая Вешнего желательно посетить церковную службу и помолиться святому. У святого можно просить здоровья, мира, излечения от болезни, легких родов, счастливой дороги путникам. В этот день обязательно наши предки выгоняли лошадей на пастбища и обрызгивали святой водой. Крестьяне обходили поля и осматривали посевы. Также подавали милостыню тем, кто в ней нуждался.
В отличие от других христианских праздников, работа сегодня не запрещается и даже поощряется. Однако в этот день существуют другие запреты. 22 мая не стоит пользоваться ткацкими принадлежностями, стричься, есть мясо. Нельзя обижать детей и отказывать им. Не приветствуются ссоры, ругань, злоупотребление алкоголем.
Поздравления с Днем Николая Вешнего
Святой Николай, чудотворец небесный!
Своей добротой и заботой известный!
Он радость и счастье подарит тебе
И верным хранителем станет в судьбе!
От бед сбережет, не допустит потери,
Научит смеяться, надеяться, верить
И в полную силу любить и дружить!
Судьбы не терять путеводную нить!
Говорят, что в день святого Николая,
У людей сбываются мечты.
От души вам этого желаю,
Так же, как любви и красоты.
Пусть наполнен будет мир прекрасным –
Счастьем безграничным, добротой,
Пусть глаза сияют светом ясным,
В сердце – мир, а на душе – покой!
Чудесный праздник к нам пришел –
Тебя сегодня поздравляю,
Желаю, счастье чтоб обрел
Ты в день святого Николая.
Пусть будет множество чудес,
Пусть будет мир добром украшен,
Пусть будет счастье до небес,
И радость лишь в семействе вашем!
Всем отменного здоровья,
И успехов пожелаем!
К ближним быть добрее,
И бодрее стать душою,
Чтобы все напасти дружно,
Проходили стороною!
Помолитесь Николаю,
Он в любом поможет деле.
Николай, угодник светлый наш,
Ты не бросишь нас и не предашь.
Ты поможешь в жизни и в быту,
Мы твою так ценим доброту.
Поздравляю всех, кого я знаю,
С этим днем Святого Николая.
Пусть в минуты трудные под час,
Он, как прежде, выручает нас.
В День святого Николая
Пусть твой дом он посетит.
От обид оберегая,
Мир и счастье сохранит!
Лад в семье подарит радость,
Дружба с близкими — покой.
Если грусти не осталось,
Значит, Николай с тобой!
В Николин день от всей души хочу пожелать с крепким здоровьем и доброй надеждой продолжать свой жизненный путь. Пусть добрый покровитель Николай пошлёт достатка и благополучия, пусть никогда не устанут крылья от полётов любви, пусть всегда в твоих руках будет верное счастье и удача.
В Николин день желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать ненастные дни, пусть в твоей жизни теперь всегда будет радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть твоё сердце откроется для новых мечтаний и поисков!
***
В Николин день желаю тебе радости и счастья. Желаю майского вдохновения и любви. Желаю отрады души и достатка. Пусть святой Николай хранит твой дом от бед, семью — от зависти и горя, а двор — от бедности и неудач. Желаю крепкого здоровья, бравых сил, доброй надежды, крепкой веры, солнечного света чуда и проливных дождей радости.
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