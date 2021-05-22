В народе праздник называют Николай Вешний, Святой Николай, Николин день, Никола Летний и Травный день.

Сегодня отмечается один из двух церковных праздников, посвященных святому Николаю Чудотворцу. 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году. Николай Чудотворец - один из самых почитаемых и наиболее праведных в православии святых. Он считается покровителем сирот, моряков, путешественников и бедняков.

Традиции и запреты в День Николая Чудотворца

Читайте такжеКогда отмечается Вознесение Господне 2021: главные традиции и запретыВ день Николая Вешнего желательно посетить церковную службу и помолиться святому. У святого можно просить здоровья, мира, излечения от болезни, легких родов, счастливой дороги путникам. В этот день обязательно наши предки выгоняли лошадей на пастбища и обрызгивали святой водой. Крестьяне обходили поля и осматривали посевы. Также подавали милостыню тем, кто в ней нуждался.

В отличие от других христианских праздников, работа сегодня не запрещается и даже поощряется. Однако в этот день существуют другие запреты. 22 мая не стоит пользоваться ткацкими принадлежностями, стричься, есть мясо. Нельзя обижать детей и отказывать им. Не приветствуются ссоры, ругань, злоупотребление алкоголем.

Поздравления с Днем Николая Вешнего

Святой Николай, чудотворец небесный!

Своей добротой и заботой известный!

Он радость и счастье подарит тебе

И верным хранителем станет в судьбе!

От бед сбережет, не допустит потери,

Научит смеяться, надеяться, верить

И в полную силу любить и дружить!

Судьбы не терять путеводную нить!

Говорят, что в день святого Николая,

У людей сбываются мечты.

От души вам этого желаю,

Так же, как любви и красоты.

Пусть наполнен будет мир прекрасным –

Счастьем безграничным, добротой,

Пусть глаза сияют светом ясным,

В сердце – мир, а на душе – покой!

Чудесный праздник к нам пришел –

Тебя сегодня поздравляю,

Желаю, счастье чтоб обрел

Ты в день святого Николая.

Пусть будет множество чудес,

Пусть будет мир добром украшен,

Пусть будет счастье до небес,

И радость лишь в семействе вашем!

Всем отменного здоровья,

И успехов пожелаем!

К ближним быть добрее,

И бодрее стать душою,

Чтобы все напасти дружно,

Проходили стороною!

Помолитесь Николаю,

Он в любом поможет деле.

Николай, угодник светлый наш,

Ты не бросишь нас и не предашь.

Ты поможешь в жизни и в быту,

Мы твою так ценим доброту.

Поздравляю всех, кого я знаю,

С этим днем Святого Николая.

Пусть в минуты трудные под час,

Он, как прежде, выручает нас.

В День святого Николая

Пусть твой дом он посетит.

От обид оберегая,

Мир и счастье сохранит!

Лад в семье подарит радость,

Дружба с близкими — покой.

Если грусти не осталось,

Значит, Николай с тобой!

В Николин день от всей души хочу пожелать с крепким здоровьем и доброй надеждой продолжать свой жизненный путь. Пусть добрый покровитель Николай пошлёт достатка и благополучия, пусть никогда не устанут крылья от полётов любви, пусть всегда в твоих руках будет верное счастье и удача.

В Николин день желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Святой Николай помогает отпускать обиды и забывать ненастные дни, пусть в твоей жизни теперь всегда будет радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть твоё сердце откроется для новых мечтаний и поисков!

***

В Николин день желаю тебе радости и счастья. Желаю майского вдохновения и любви. Желаю отрады души и достатка. Пусть святой Николай хранит твой дом от бед, семью — от зависти и горя, а двор — от бедности и неудач. Желаю крепкого здоровья, бравых сил, доброй надежды, крепкой веры, солнечного света чуда и проливных дождей радости.

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Автор: Екатерина Пулатова