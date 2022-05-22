День святого Николая 22 мая отмечается первый раз в году.

22 мая православные отмечают День святого Николая, в честь одного из самых известных святых Николая Чудотворца. Всем известно, что этого святого также чтят в конце года. 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году.

Николай Чудотворец считается покровителем моряков, сирот, путешественников и бедных людей. Наши предки очень уважали и чтили этого святого, а сегодняшний праздник считали важным торжеством.

День Николая Чудотворца 22 мая: традиции и запреты

В День святого Николая желательно посетить церковную службу и помолиться святому. Молитву можно прочитать и дома. Святому Николаю в этот день можно помолиться о любви между супругами, доброте, душевном спокойствии. Люди, которые не могут отпустить обиды, молятся о прощении обидчика.

В этот день нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием и ремонтом. Не приветствуется употребление алкоголя и мяса, нецензурная брань, азартные игры. Сегодня нужно относиться к людям с добром и помогать нуждающимся - тогда святой Николай благословит.

День Николая Чудотворца 22 мая: поздравления в стихах и прозе

Вас в Николин день спешу

От души поздравить.

И великого святого

Всех прошу восславить.

Пусть поможет Чудотворец

В трудную минуту.

Побороть поможет беды,

Горе вам и смуту.

***

С Днем святого Николая!

Ты живи, любя, мечтая.

А Никола исцелит,

Защитит от бед, обид.

На дворе уже весна,

Вера в Господа сильна,

Счастье льется через край,

В том "виновен" Николай!

***

День Николы сегодня встречаем,

Праздник этот известен давно,

От лихого он нас защищает,

Но и сам не плошай все равно,

Я желаю тебе счастья много,

Мира, радости, света, тепла,

Я желаю, чтоб жизни дорога

Яркой, легкой, красивой была!

***

Желаю в День святого Николая

Весеннего тепла и вдохновения,

Чтоб вечно была жизнь прекрасней мая,

Чтоб ярким всегда было настроение!

Пускай же все мечты осуществятся

И каждый миг наполнится добром!

Желаю лучезарно улыбаться,

Как будто солнце в небе голубом!

***

Чудотворец Николай

Силой мощной обладает:

Поклонись его иконе

И печаль твоя растает.

Помолись и попроси

То, к чему в жизни стремишься.

В чуде веры в Бога ты

Непременно убедишься.

***

Отмечать Николин день

Нам, друзья, совсем не лень.

О всех нуждах помолиться

Всяк ему всегда стремиться.

Он все беды наши знает

И, конечно, помогает,

Чудотворцем он слывет,

В мир добро всегда несет.

Пусть хранит тебя Микола

От события плохого,

И от всевозможных бед

Много долгих-долгих лет!

***

В день Николая Чудотворца

Желаем вам больших чудес,

Пусть исполняются желанья,

Растет пусть счастье до небес,

Пусть Николай Святой Угодник

Большую радость принесет,

И всем, кто свято верит в чудо,

Пусть непременно повезет!

***

Пусть будет этот сладкий май

Наполнен счастьем и теплом,

И принесет пусть Николай

Уют, достаток, мир в твой дом!

Пусть вместе с ним придет и чудо,

Ведь чудотворец Он Святой!

Витает пусть добро повсюду

И будет радостным настрой!

***

Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.

***

В Николин день, хочу всем пожелать, чтобы святой дух Николая Чудотворца окутал всех теплом, добром, лаской и беззаботностью не давая людям делать зло, не позволяя их мыслям распространять ненависть, а сердце и душу делая терпимее и добрее!

***

В Николин день желаю мира и достатка, здоровья всей семье и сладкой жизни без огорчений, ссор, обид и разочарований. Пусть дождик окропит землю, пусть вдалеке квакают лягушки, пусть Николай-Чудотворец пошлёт тебе и твоим близким любви, благополучия, радости и тёплых надежд, как летний ветерок.

С Днем Николая Чудотворца 22 мая: картинки и открытки

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