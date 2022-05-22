22 мая православные отмечают День святого Николая, в честь одного из самых известных святых Николая Чудотворца. Всем известно, что этого святого также чтят в конце года. 19 декабря отмечают день памяти святого, а 22 мая церковь поминает перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари в 1087 году.
Николай Чудотворец считается покровителем моряков, сирот, путешественников и бедных людей. Наши предки очень уважали и чтили этого святого, а сегодняшний праздник считали важным торжеством.
День Николая Чудотворца 22 мая: традиции и запреты
В День святого Николая желательно посетить церковную службу и помолиться святому. Молитву можно прочитать и дома. Святому Николаю в этот день можно помолиться о любви между супругами, доброте, душевном спокойствии. Люди, которые не могут отпустить обиды, молятся о прощении обидчика.
В этот день нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием и ремонтом. Не приветствуется употребление алкоголя и мяса, нецензурная брань, азартные игры. Сегодня нужно относиться к людям с добром и помогать нуждающимся - тогда святой Николай благословит.
День Николая Чудотворца 22 мая: поздравления в стихах и прозе
Вас в Николин день спешу
От души поздравить.
И великого святого
Всех прошу восславить.
Пусть поможет Чудотворец
В трудную минуту.
Побороть поможет беды,
Горе вам и смуту.
***
С Днем святого Николая!
Ты живи, любя, мечтая.
А Никола исцелит,
Защитит от бед, обид.
На дворе уже весна,
Вера в Господа сильна,
Счастье льется через край,
В том "виновен" Николай!
***
День Николы сегодня встречаем,
Праздник этот известен давно,
От лихого он нас защищает,
Но и сам не плошай все равно,
Я желаю тебе счастья много,
Мира, радости, света, тепла,
Я желаю, чтоб жизни дорога
Яркой, легкой, красивой была!
***
Желаю в День святого Николая
Весеннего тепла и вдохновения,
Чтоб вечно была жизнь прекрасней мая,
Чтоб ярким всегда было настроение!
Пускай же все мечты осуществятся
И каждый миг наполнится добром!
Желаю лучезарно улыбаться,
Как будто солнце в небе голубом!
***
Чудотворец Николай
Силой мощной обладает:
Поклонись его иконе
И печаль твоя растает.
Помолись и попроси
То, к чему в жизни стремишься.
В чуде веры в Бога ты
Непременно убедишься.
***
Отмечать Николин день
Нам, друзья, совсем не лень.
О всех нуждах помолиться
Всяк ему всегда стремиться.
Он все беды наши знает
И, конечно, помогает,
Чудотворцем он слывет,
В мир добро всегда несет.
Пусть хранит тебя Микола
От события плохого,
И от всевозможных бед
Много долгих-долгих лет!
***
В день Николая Чудотворца
Желаем вам больших чудес,
Пусть исполняются желанья,
Растет пусть счастье до небес,
Пусть Николай Святой Угодник
Большую радость принесет,
И всем, кто свято верит в чудо,
Пусть непременно повезет!
***
Пусть будет этот сладкий май
Наполнен счастьем и теплом,
И принесет пусть Николай
Уют, достаток, мир в твой дом!
Пусть вместе с ним придет и чудо,
Ведь чудотворец Он Святой!
Витает пусть добро повсюду
И будет радостным настрой!
***
Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.
***
В Николин день, хочу всем пожелать, чтобы святой дух Николая Чудотворца окутал всех теплом, добром, лаской и беззаботностью не давая людям делать зло, не позволяя их мыслям распространять ненависть, а сердце и душу делая терпимее и добрее!
***
В Николин день желаю мира и достатка, здоровья всей семье и сладкой жизни без огорчений, ссор, обид и разочарований. Пусть дождик окропит землю, пусть вдалеке квакают лягушки, пусть Николай-Чудотворец пошлёт тебе и твоим близким любви, благополучия, радости и тёплых надежд, как летний ветерок.