Сегодня, 8 сентября, в народном календаре отмечается день Натальи Овсяницы. Православная церковь сегодня вспоминает житие Наталии Никомидийской – самая известная святой с этим именем. Эта дата считается главным днем именин Натальи.
День Натальи: история праздника
Наталия родилась в Никомедии в богатой семье. Её родители были христианами и воспитывали девочку в церковной вере. В те времена совершались гонения на христиан. Наталия вышла замуж за знатного и богатого язычника Адриана. Девушка втайне верила в Христа.
Однажды Адриан стал свидетелем мучений христиан и восхитился их мужеством и преданностью. Он сам принял христианскую веру и был готов умереть за Бога. За это Адриана предали мучениям и казнили, а Наталия была рядом с ним и поддерживала его. Спустя некоторое время Наталия нашла тело мужа и других мучеников, и вознеслась к Богу.
День Натальи: что можно и нельзя делать
Наши предку в эту дату проводили покос овса. Один из снопов ставили в доме под иконой. В этот день нужно съесть блюдо из овса или овсяной муки, чтобы быть здоровым. В день Натальи также особо почитают рябину и бруснику. Из этих ягод варят компот или морс, а также готовят начинку для блинов.
Сегодня можно помолиться Наталье Овсянице о семейной счастье и крепком браке. Тезки святой могут просить заступничества и благословения в делах.
В День Натальи нельзя работать в саду и в поле. Также запрещено ссориться и одалживать деньги.
Поздравления с Днем Натальи
В день святой Натальи Овсяницы
Пожелаю я тебе добра,
Счастья и побольше радости,
Чтобы берегла тебя судьба.
Чтоб родные люди были рядом,
И в семье царил покой.
Ведь это лучшая награда,
Которая тебе дана судьбой.
***
Пусть святая Наталья Освяница
Много счастья, добра принесет,
Пусть достаток в доме прибавится,
А в душе мир пусть вечно живет!
Будет жизнь твоя пусть идеальна
И везет пусть всегда и во всем!
И пускай святая Наталья
Тебя будет беречь день за днем!
***
С Днем Овсяницы Натальи,
Поздравляю я тебя,
Здоровья, счастья, изобилья,
Тебе желаю я любя!
Пусть принесет денек осенний,
Тебе радость, звонкий смех,
И пусть пошлет тебе Всевышний,
Любовь, удачу и успех!
***
В день сентябрьский мы вспомним
Славную Наталью.
Пусть она укроет вас
Светлою вуалью.
Пусть от бед вас защитит
Мученица эта.
Силы даст вам и любовь,
Пусть спасет советом.
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