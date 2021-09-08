8 сентября совершается празднование дня памяти Натальи Никомидийской.

Сегодня, 8 сентября, в народном календаре отмечается день Натальи Овсяницы. Православная церковь сегодня вспоминает житие Наталии Никомидийской – самая известная святой с этим именем. Эта дата считается главным днем именин Натальи.

День Натальи: история праздника

Наталия родилась в Никомедии в богатой семье. Её родители были христианами и воспитывали девочку в церковной вере. В те времена совершались гонения на христиан. Наталия вышла замуж за знатного и богатого язычника Адриана. Девушка втайне верила в Христа.

Однажды Адриан стал свидетелем мучений христиан и восхитился их мужеством и преданностью. Он сам принял христианскую веру и был готов умереть за Бога. За это Адриана предали мучениям и казнили, а Наталия была рядом с ним и поддерживала его. Спустя некоторое время Наталия нашла тело мужа и других мучеников, и вознеслась к Богу.

День Натальи: что можно и нельзя делать

Наши предку в эту дату проводили покос овса. Один из снопов ставили в доме под иконой. В этот день нужно съесть блюдо из овса или овсяной муки, чтобы быть здоровым. В день Натальи также особо почитают рябину и бруснику. Из этих ягод варят компот или морс, а также готовят начинку для блинов.

Сегодня можно помолиться Наталье Овсянице о семейной счастье и крепком браке. Тезки святой могут просить заступничества и благословения в делах.

В День Натальи нельзя работать в саду и в поле. Также запрещено ссориться и одалживать деньги.

Поздравления с Днем Натальи

В день святой Натальи Овсяницы

Пожелаю я тебе добра,

Счастья и побольше радости,

Чтобы берегла тебя судьба.

Чтоб родные люди были рядом,

И в семье царил покой.

Ведь это лучшая награда,

Которая тебе дана судьбой.

***

Пусть святая Наталья Освяница

Много счастья, добра принесет,

Пусть достаток в доме прибавится,

А в душе мир пусть вечно живет!

Будет жизнь твоя пусть идеальна

И везет пусть всегда и во всем!

И пускай святая Наталья

Тебя будет беречь день за днем!

***

С Днем Овсяницы Натальи,

Поздравляю я тебя,

Здоровья, счастья, изобилья,

Тебе желаю я любя!

Пусть принесет денек осенний,

Тебе радость, звонкий смех,

И пусть пошлет тебе Всевышний,

Любовь, удачу и успех!

***

В день сентябрьский мы вспомним

Славную Наталью.

Пусть она укроет вас

Светлою вуалью.

Пусть от бед вас защитит

Мученица эта.

Силы даст вам и любовь,

Пусть спасет советом.

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Автор: Екатерина Пулатова