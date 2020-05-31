31 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

31 мая – 150-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 215 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 31 мая 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день блондинок, День дырок от бублика, Всемирный день без табака, Международный день близнецов, День рождения велосипедного спорта, Всемирный день борьбы с неравенством, Всемирный день медитации.

Читайте такжеВыходные и праздники в Украине: календарь на 2020 годВ Украине празднуют День Киева, в США - День миндального печенья, День защиты слуха, в Венгрии - День детей, во Франции, Швеции, Алжире, Марокко, Тунисе, Доминикане - День матери, в Брунее - День вооруженных сил, в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода, в ЮАР - День республики, в Венесуэле - День посадки деревьев.

Памятные даты 31 мая, годовщины и события

В 1787 году в Англии был организован первый в мире крикетный клуб.

В 1836 году в Британии был запатентован гребной винт.

В 1859 году на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне были запущены часы, ныне известны как Биг-Бен. Точность - вежливость королей. В Лондоне это выражение приобретает буквальный смысл - из нескольких сотен городских циферблатов точно идут лишь одни уличные часы – на башне Биг-Бена, которая является частью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца. Официальное наименование – «Часовая башня Вестминстерского дворца», также ее называют «Башней Святого Стефана». Архитекторы - Бери и механик Вальями. По замыслу, новые часы должны были стать самыми большими и точными в мире, и чтобы звон их был слышен по всей столице. В 1858 году башня была возведена, а часы были запущены в ход 31 мая 1859 года. Внутри башни установили 13-тонный колокол, высотой более 2 метров и диаметром почти 3 метра. Высота башни составила 96,3 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, и каждый в диаметре 7 метров. В основании циферблатов – латинская надпись «Боже, храни нашу королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни: «Хвала Господу». Часовые стрелки длиной 2,7 метра отлиты из чугуна, а минутные – 4,2 метра – сделаны из медного листа. Часы долгое время считались самыми большими в мире. Первый удар молота Биг-Бена совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но и эти часы иногда опаздывают или спешат. Погрешность небольшая – 1,5-2 секунды. А чтобы исправить положение, нужен лишь... старый английский пенни. Никто не помнит, кому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Монетка, положенная на маятник длиной 4 метра, ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности. Биг-Бен окружают интересные истории. Официальная версия: колокол назван в честь начальника строительных работ сера Бенджамина Хола. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. Другая версия – колокол получил свое название от силача и боксера времен королевы Виктории. За всю свою историю Биг-Бен стал не только символом своего времени, периода наибольшего рассвета страны, он стал одним из самых узнаваемых символов Великобритании.

Читайте такжеЦерковные праздники в июне 2020: православный календарь на месяцВ 1868 году в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Эта дата считается Днем рождения велосипедного спорта. Она составляла 2000 метров, победителем гонки стал англичанин Дж.Мур. Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их еще называли «высокими». Но соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Дж.Мур. В гонках участвовали даже две женщины. В 1875 году был установлен мировой рекорд скорости для «высокого» велосипеда – 34 км/час. Год спустя был установлен и первый неофициальный мировой рекорд на дальность поездки – 25,508 километра за 1 час. Официальный рекорд в этом виде спорта, установленный в 1893 году французом Дегранжем, составлял уже 32,325 километра. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой считается «Тур де Франс», которая проводится с 1903 года.

В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

В 1884 году американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

В 1970 году произшло землетрясение в Перу, оно унесло жизни более 60 тысяч человек, 600 тысяч перуанцев лишились крова.

В 2003 году в этот день Париж встретил последний «Конкорд», после чего полеты данной модели были прекращены.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 31 мая чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Другие названия праздника: «Овсяник», «Житник», «Семь дев». Овсяником Федота прозвали потому, что в его день пытались угадать по дубу, каким будет урожай овса. В этот день снятся вещие сны, которые стоит запомнить.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя рубить дуб в одиночестве или не для строительства церкви и жилья.

Приметы на 31 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- гроза – июль будет дождливым;

- у дуба верхушка с опушкой – будет хороший урожай овса;

- на дубе лист расправился, а на ясене еще нет – лето выдастся очень сухим;

- с дуба осыпаются здоровые листья – год будет голодным и неурожайным;

- дятлов далеко слышно – будут осадки.

31 мая именины

Именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семёна, Михаила, Ираклия и Давида.

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