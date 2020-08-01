1 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

1 августа - 213-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 152 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 1 августа 2020

В этот день мир отмечает День бумажных салфеток, Международный флешмоб женственности, День памяти жертв Первой мировой войны, Международная неделя клоунов, Всемирная неделя грудного вскармливания, Международный день алопеции, Всемирный день скаутского галстука, Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день вина «Альбариньо».

Читайте такжеВыходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхатьВ Украине - День инкассатора, в США - День подруги, День уважения к родителям, День человека-паука, День клоуна, День приютских собак, День кремового пирога с малиной, День горчицы, в Конго - День родителей, в Британии - День Йоркшира, в Ирландии – Лугнасад, в Азербайджане - День азербайджанского алфавита и языка, в Польше - День памяти жертв Варшавского восстания, в Швейцарии - День конфедерации, на Ямайке, в Барбадосе, Тринидаде и Тобаго - День эмансипации, в Британии - День Миндена, в Китае - День народно-освободительной армии, на Северном Кипре - День социального сопротивления, в Ливане - День вооруженных сил, в Камбодже и Лаосе - День победы, в Канаде - День еды.

Памятные даты 1 августа, годовщины и события

В 1619 году первые африканские рабы были доставлены в Джеймстаун, Вирджиния.

В первый день последнего летнего месяца был открыт кислород. Это произошло в 1774 году, благодаря английскому химику Джозефу Пристли. Он получил кислород путем разложения оксида ртути в герметично закрытом сосуде. Пристли направлял на это соединение солнечные лучи с помощью мощной линзы. Ученый сразу не понял, что открыл новое вещество. Посчитал, что выделил одну из составных частей воздуха и назвал этот газ «дефлогистированным воздухом». Об этом он сообщил выдающемуся французскому химику Антуану Лавуазье. Тремя годами ранее, в 1771 году, кислород получил шведский химик Карл Шееле. Он прокаливал селитру с серной кислотой и затем разлагал получившийся оксид азота. Шееле назвал этот газ «огненным воздухом» и тоже сообщил о своем опыте «наставнику» Лавуазье, который окончательно во всем разобрался. Так что первооткрывателей кислорода – трое, и это неоспоримый факт.

В 1900 году был основан футбольный клуб «Боруссия» - пятикратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА 1975 и 1979 годов.

В 1965 году впервые была исполнена песня Пола Маккартни «Yesterday».

В 2001 году в Германии вступил в силу закон о зарегистрированных гражданских партнерствах. К сегодняшнему дню закон претерпел множество изменений, и к 2017 году правовой статус однополых гражданских партнерств был практически уравнен с обычным браком между мужчиной и женщиной. Закон об однополых браках вступил в силу 1 октября 2017 года. С этого момента заключение новых гражданских партнерств в Германии невозможно, однако ранее заключенные союзы продолжат свое существование в прежнем статусе и могут, по заявлению, быть преобразованы в брак.

В 2007 году произошло обрушение моста I-35W через реку Миссисипи в Миннеаполисе (США). 13 человек погибли и более 100 получили ранения.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 августа чтит память преподобной Макрины Каппадокийской. Другие названия праздника: «Указчицы осени», «День Макриды», «День Мокрины». По народному поверью, Макринин день - это указатель осени.

Читайте также День подруги: поздравления в картинках, открытках и стихах Что сегодня нельзя делать

Нельзя забивать скот и птиц, иначе кто-то из родных заболеет. Нельзя готовить квашенную капусту, квас и солить огурцы.

Приметы на 1 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождливо - осень будет мокрая;

- днем ливень - сев озимых будет урожайным;

- день теплый и погожий – к хорошему урожаю.

1 августа именины

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram