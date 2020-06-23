23 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

23 июня – 174-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 191 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 23 июня 2020

В этот день мир отмечает День без обид, День рождения пишущей машинки, Международный Олимпийский день, Всемирный день информаторов, Международный день вдов, День государственной службы Организации Объединенных Наций.

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Памятные даты 23 июня, годовщины и события

В 1803 году американский инженер и изобретатель Роберт Фултон, переехавший в то время из США во Францию, продемонстрировал на реке Сена первое в мире паровое судно. Оно было длиной 20 м и шириной 2,4 м, шло со скоростью 3 узла против течения. Кстати, Фулто считается проектировщиком первой в мире подводной лодки. В 1800 году он представил Наполеону практическую модель субмарины - «Наутилус».

В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол, клавиатура напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага пряталась внутри. Но именно она стала прародителем знаменитой раскладки QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Так выглядели клавиши на клавиатуре Шоулза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1». 1 марта 1873 года фирма Remington and Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке.

В 1964 году был запатентован гимнастический обруч - Hula-Hoop. История следующая: изначально хула-хупы стали изготавливать мастера по игрушкам Ричард Кнерр и Артур Мерлин - основатели калифорнийской компания Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идею хула-хупа им подсказал заезжий житель Австралии, поведавший, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии. Недолго думая, Артур и Ричард разработали собственную версию кольца и провели первые испытания в начальной школе Пасадены. Обруч был запатентован 23 июня 1964 года. Изобретатели пообещали детишкам подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить. Кстати, идея обруча была далеко не нова. Окаменелые хула-хупы находили при раскопках в Египте, их клали в могилы сановников. А в Британском музее находится древняя ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч.

В 1993 году был основан Олимпийский музей в Лозанне по инициативе председателя МОК Хуана Антонио Самаранча.

В 2004 году правительство Японии разрешило клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 июня чтит память священномученика Тимофея. В этот день в народе принято было обращать внимания на различные знамения. Считалось, что даже мелочи приобретают пророческий смысл. Если на Тимофея отправиться в гости или пригласить гостей, то можно обеспечить себя благополучием на целый год.

Что сегодня нельзя делать

Категорически запрещено жадничать. Нельзя давать и брать в долг. Категорически запрещено просить повышение зарплаты или должности. Этот день считается неблагоприятным для решения финансовых вопросов.

Приметы на 23 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- день солнечный, но голуби прячутся - к ненастью;

- душная погода на восходе солнца – будет дождь.

23 июня именины

Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семена, Феофана, Андрея, Николая и Павла.

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