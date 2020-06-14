14 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 июня – 165-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 200 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 июня Юлианского календаря.

Какой праздник 14 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день донора крови, Международный день натуриста, или День нудиста, и Международный день блогера.

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Памятные даты 14 июня, годовщины и события

В 1777 году Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США, первоначально на нем было 13 звезд и 13 красных и белых полос.

14 июня – День рождения «наждачки». История следующая: в 1833 году англичанин Джон Океи придумал прототип «наждачки», нанеся на пергамент измельченное стекло. Классический же «наждак» был запатентован 14 июня 1834 года Айзеком Фишером-младшим в США. Он применил в качестве абразивов карбиды кремния или оксиды алюминия, проще говоря, мелких камушков, что прекрасно подходило для обработки различных поверхностей. А в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем впервые нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор на головке спички. Они уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. В 1902 году пятеро друзей-американцев решили добавить в «наждачку» корунд — особо твердый кристалл. То, что они сочли корундом, на поверку оказалось низкосортным минералом. Решая, что же с ним делать, партнеры создали влагостойкую наждачную бумагу и положили начало созданию крупной промышленной компании. В 1916 году ее специалисты изобрели усовершенствованный тип водонепроницаемой наждачной бумаги, известной как Woterdry. С ее помощью стали полировать поверхность автомобилей. Но не всегда традиционно использовали наждачную бумагу. Испанский художник Хуан Миро рисовал на ней свои картины, а в «Балете Наждачной бумаги» Морриса она использовалась в качестве музыкального инструмента.

В 1847 году немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

В 1951 году в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер - «UNIVAC 1».

В 1954 году в США было проведено тестирование граждан на знания правил поведения во время атомной атаки.

В 1984 году Палата общин британского парламента приняла новое законодательство о браке, которое позволило супругам развестись через год после бракосочетания.

В 1985 году в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами - Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия, получивший название «Шенгенское соглашение». Документ вступил в силу 26 марта1995 года, прекратил существование 1 мая 1999 года. Его заменили Шенгенским законодательством Европейского Союза. Что это такое, украинцы на себе прочувствовали в июне 2017 года – с ведением ЕС безвиза для нашей страны.

В 1999 году Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 июня чтит память двух святых с одним именем Иустин: Иустина Философа и Иустина Римского. В народе день назвали Устинов. Женщины должны в этот день быть рядом со своими мужьями, по поверью, Устин отблагодарит за это и никогда не разлучит супругов. Также часто в этот день ходят в лес за целебными травами

Что сегодня нельзя делать

В Устинов день запрещается ставить забор – может случиться пожар.

Приметы на 14 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром небо чистое и ясное – хорошо созреет рожь;

- утром радуга – к дождю;

- пасмурное утро – будет хороший урожай яровых культур;

- солнце на рассвете бледное – к вечеру пойдет дождь;

- дождь - будет хороший урожай конопли и льна.

14 июня именины

Именины у Валериана, Эльвиры, Дениса, Иустина, Веры, Харитона, Ивана, Василия, Пеона, Гаврила и Павла.

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